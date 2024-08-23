還能用嗎？房間挖出22年前新光三越百貨禮券 網笑：虧大了

整理房間可能會收拾出意想不到的東西！一名網友分享老婆近日回娘家整理房間時，意外挖出22年前的百貨公司禮券，上面還寫著「無時效限制」，不過也有網友開玩笑表示「恭喜你成功貶值了」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，表示老婆最近回娘家，整理房間時，翻出兩張歷史悠久的新光三越百貨禮券，圖片上可以看到禮券蓋上戳章，發售日期為民國91年4月，雖然已經過了22年，但禮券上寫著「本券使用，無時效限制」。

貼文一出，網友紛紛留言「好奇面額是多少，拍一下正面呀」、「哇，放太久了吧，比我年紀還大哈哈」、「可以用，幾個月前在老家翻出2.5萬的券立馬拿去用」、「翻過一張金石堂禮券也放約二十年還有殘舊感，尷尬的拿去買雜誌，意外的是還能使用」、「百貨公司沒倒前都可以用」、「我還有放10年的大統百貨禮券」。也有網友笑說「放到貶值了」、「91年的物價跟現在比起來，虧大了」、「當時如果不是買禮券，而是拿去買台積電的話…」。

事實上，過去也有網友在幫爺爺整理倉庫時翻出一疊民國89年發放的新光三越禮券，新光三越表示推出的禮券制，主要分為「商品禮券」和「贈品禮券」，前者無使用期限，後者則有限使用時間，假使禮券有破損，只要能夠辨識仍可照常使用，一切依消保會規範處理。