工程師求問新竹怎麼逛才好玩？ 一票在地人曝4個字引共鳴

台灣每個鄉鎮市都有其特色，不少人都會利用假日到各個地方旅遊。有一名住在竹北的工程師就透露如果有朋友來訪，帶他們去的地方都是很像觀光客的行程，因此想知道在地人平時都去哪裡、吃哪些美食，但不少人卻Kuso（搞笑、惡搞的意思）地建議直接離開新竹。

這名工程師在Dcard以「竹北怎麼逛加玩」為題發文，他說一般週末有朋友來訪的話，就會安排去看電影，然後逛一下地標大遠百，中午就去三民路吃個午餐並喝一杯手搖飲，下午再到貓咪咖啡廳喝下午茶、撸貓，晚上去竹北夜市開逛，再晚一點可能會到佐岸夜景咖啡續攤。原PO說這樣的行程很觀光客，但自己已經盡力安排了，也想問問在地人平常都逛那些地方、吃什麼好吃的？

貼文一出，不少人搞笑地提出相同的建議，「竹北高鐵站，離開新竹」、「竹北火車站，離開新竹」、「竹北交流道，離開新竹」、「高鐵去台北比待在這個地方好」、「竹北車站-岡山車站-吃羊肉爐」、「有交通工具的話，不用去新竹其他地方走走了，直接離開吧」、「朋友來新竹找你玩？我建議你去找他玩…」。

也有在地人分享景點參考，「有交通工具的話可以去新竹其他地方走走，看夜景或到南寮漁港、香山那邊～咖啡廳我覺得很讚，新竹滿多不錯的咖啡廳！更晚的話感覺可以去小酌。夜市的話…真的只能推其他縣市」、「竹北只有頭前溪河岸公園，走一走有個豆腐岩可以坐，柿子季的時候可以去新埔，健行可以去湖口、芎林；有車的話，我推森窯、6號花園可以去」、「竹北除了逛街行程，我真的想不到別的…都是開車去近郊晃晃，尖石、關西、竹東、湖口、新埔之類的」、「竹北就是一個住的地方而已，新竹市區相對來說還有一點可以逛的地方吧（零星的古蹟、展覽），有車+喜歡傳統文化，可以去北埔老街逛逛囉」。