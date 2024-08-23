煮到湯快乾了蛤蜊就是不開 內行人一眼秒懂問題所在：沒救了

蛤蜊是台灣常見的餐桌佳餚，通常買回家後都會先讓牠們吐沙再料理，等殼開了後就可以食用。有一名女網友日前從全聯買了蛤蜊回家，但下鍋煮了老半天，有一半的殼都不開，讓她非常懊惱，不少內行人一眼就看出問題所在。

從原PO在臉書「全聯消費經驗老實說」貼出的照片看到，炒鍋裡有14顆蛤蜊沒有打開，她說日前買回家煮，但煮到湯都快燒乾了，有一半的蛤蜊就是不開。她不斷地加水，但水滾了也悶了，還是不開，讓她相當無奈。

不少人看了都認為這些蛤蜊都已經死了，「掛了」、「這不是妳的錯，是蛤蠣品質的問題」、「這些都不能吃了，趕快丟掉」、「買到不新鮮吧」、「蛤蜊應該不新鮮了吧！死了才沒開口」、「不新鮮了，裡面應該都沙子」、「不開，可能裡面臭掉了，最好是挑出來在外面打開」、「裡面都已經煮太久縮水了，但就是不會打開。拿兩顆出來打開看看，如果有熟就不要再煮了」。

還有內行人建議一些撇步，「開大火加蓋子，利用鍋子的熱循環」、「要大火水滾才下鍋」、「煮的時候先敲敲是不是活的」、「我覺得應該都死了，要煮之前可以先敲敲」、「蛤蜊還是買菜市場，有跑出來吐沙的比較好啦」。