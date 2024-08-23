快訊

扯耳、反折手…私人暑訓營違法招生涉虐童 中市府稽查：立即停辦重罰

超微研發中心設廠高雄 陳其邁今親口證實「在亞灣區」

圖解新光金併購案 台新金、中信金「聘禮」比一比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

煮到湯快乾了蛤蜊就是不開 內行人一眼秒懂問題所在：沒救了

聯合新聞網／ 綜合報導
蛤蜊示意圖。 圖／聯合報系資料照片
蛤蜊示意圖。 圖／聯合報系資料照片

蛤蜊是台灣常見的餐桌佳餚，通常買回家後都會先讓牠們吐沙再料理，等殼開了後就可以食用。有一名女網友日前從全聯買了蛤蜊回家，但下鍋煮了老半天，有一半的殼都不開，讓她非常懊惱，不少內行人一眼就看出問題所在。

從原PO在臉書「全聯消費經驗老實說」貼出的照片看到，炒鍋裡有14顆蛤蜊沒有打開，她說日前買回家煮，但煮到湯都快燒乾了，有一半的蛤蜊就是不開。她不斷地加水，但水滾了也悶了，還是不開，讓她相當無奈。

不少人看了都認為這些蛤蜊都已經死了，「掛了」、「這不是妳的錯，是蛤蠣品質的問題」、「這些都不能吃了，趕快丟掉」、「買到不新鮮吧」、「蛤蜊應該不新鮮了吧！死了才沒開口」、「不新鮮了，裡面應該都沙子」、「不開，可能裡面臭掉了，最好是挑出來在外面打開」、「裡面都已經煮太久縮水了，但就是不會打開。拿兩顆出來打開看看，如果有熟就不要再煮了」。

還有內行人建議一些撇步，「開大火加蓋子，利用鍋子的熱循環」、「要大火水滾才下鍋」、「煮的時候先敲敲是不是活的」、「我覺得應該都死了，要煮之前可以先敲敲」、「蛤蜊還是買菜市場，有跑出來吐沙的比較好啦」。

原PO買了一些蛤蜊回家煮，但卻有十幾顆煮了半天就是不開。 圖擷自全聯消費經驗老實說
原PO買了一些蛤蜊回家煮，但卻有十幾顆煮了半天就是不開。 圖擷自全聯消費經驗老實說

全聯 蛤蜊

延伸閱讀

一喝秒愛上！全聯這商品搭配牛奶真絕妙 內行人：冷水也能泡

好喝到常缺貨！婆媽大推全聯1款鮮奶超濃香 老饕哀號：不要講出來

1包不到20元！全聯1平民零食特價CP值爆表 網：不買對不起自己

她見全聯打烊前幫水果「敷面膜」 內行曝用意：奇異果跟蘋果居多

相關新聞

煮到湯快乾了蛤蜊就是不開 內行人一眼秒懂問題所在：沒救了

蛤蜊是台灣常見的餐桌佳餚，通常買回家後都會先讓牠們吐沙再料理，等殼開了後就可以食用。有一名女網友日前從全聯買了蛤蜊回家，但下鍋煮了老半天，有一半的殼都不開，讓她非常懊惱，不少內行人一眼就看出問題所在。

他點名日本1旅遊勝地打趴國旅 眾人全認同：連對手都不是

這幾年來國旅一直被人拿出來批評，主要原因就是因為費用太貴，尤其住宿更是被罵得很慘，也常常被人拿來和日本做比較。有一名網友日前花了2萬5去沖繩玩4天3夜，他拿來和國旅相比，直呼不論哪一方面都是國旅比不上的，貼文一出也引起眾人熱議。

出國如何辨別台灣人？網曝「看1物」準確率超高：幾乎不會錯

有時候出國時，會因為華人臉孔相似，難以辨認是哪一國人，甚至還有可能誤用語言溝通。最近有網友表示，她去年出國的時候發現「如何辨識台灣人」的方法，大約有7-8成不會錯，不少人也相當認同，並表示還有其他辨認好物。

大缺工！她想開飲料店「年薪60萬」徵人 網狂敲碗地點：記得找我

台灣手搖飲料商機大，不少人都想跟著進場分一杯羹。日前，有女網友在Dcard表示，自己近期想開一間飲料店，但因為擔心招募不到正職員工，所...

開車「潛規則」你知道嗎？ 網友分享新手上路必須學會的事

有報名駕訓班的學員幾乎都能成功考到駕照，但實際敢上路的駕駛又有多少呢？就有網友在網路上發文，寫出自己實際上路後才發現「駕訓班不會教你的事」，吸引網友討論。

有買到嗎？全台瘋搶「這款悠遊卡」 一票人哀號：凌晨出門也沒貨

日本人氣角色「吉伊卡哇」（ちいかわ），因為可愛的外表與療癒的故事，受到許多台灣民眾喜愛，近期更與不少商家推出聯名商品。悠遊卡公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。