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他點名日本1旅遊勝地打趴國旅 眾人全認同：連對手都不是

聯合新聞網／ 綜合報導
日本沖繩縣有許多觀光客。示意圖。圖／ingimage
日本沖繩縣有許多觀光客。示意圖。圖／ingimage

這幾年來國旅一直被人拿出來批評，主要原因就是因為費用太貴，尤其住宿更是被罵得很慘，也常常被人拿來和日本做比較。有一名網友日前花了2萬5去沖繩玩4天3夜，他拿來和國旅相比，直呼不論哪一方面都是國旅比不上的，貼文一出也引起眾人熱議。

這名網友在PTT以「沖繩是不是國旅的最大對手」為題發文，表示7月份臨時起意，帶著家人跑到沖繩玩4天3夜，機票和飯店沒有特別找，都是中等價位，一個人就花了2萬5左右，相比上次去花東也是玩4天3夜，一個人費用1萬2，兩者差了1萬3，但各方面卻相差甚遠。

原PO說不論是海灘、自然景觀，還是購物行程，又或是海鮮、燒烤、牛肉等，沖繩都是國旅比不上的，讓他直呼「去了一次後，老婆馬上說，明年如果預算只能國旅，不如多加點錢，再來沖繩玩」。

貼文讓留言幾乎一面倒看衰國旅，「真的，不如去沖繩」、「周遭親友去過沖繩的都推，都想再去」、「市場東西好吃、海漂亮，連便利商店都好吃」、「只用簡單一句話，國旅被貪婪的業者玩爛了」、「日本的魅力是去過還會想再去，而且夠大，去10次還不夠玩一輪」、「去隨便看旅館都是乾淨的，國旅找兩、三千還要看是不是發霉」、「國旅就是盤，幹嘛讓貪婪業者賺你錢」。

還有網友認為兩者無法相比，「國旅連對手都談不上」、「意思是沒有沖繩大家就會願意去墾丁？」、「連對手都不是，已經快變國旅天花板」、「沖繩那些海邊渡假村，台灣沒一家能比，價格還一樣，已經去4次沖繩了還想再去」、「兩個不同等級幹嘛比，沖繩還可以住airbnb，去完沖繩你就會發現幹嘛不早點來玩」。

但也有人有不同聲音，「現在沖繩機票貴爆，沒CP值了」、「別再去了，沖繩景點超擠而且全都台灣人」、「沖繩還是比較貴啦，只是出國比較能說嘴炫耀，也確實比較好買」、「日本高端點的飯店，還是要破萬台幣」。

國旅 墾丁 沖繩

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