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出國如何辨別台灣人？網曝「看1物」準確率超高：幾乎不會錯

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為，出國看到有使用「手機掛繩」的人，八九不離十就是台灣人。圖為東京街景。 路透社
網友認為，出國看到有使用「手機掛繩」的人，八九不離十就是台灣人。圖為東京街景。 路透社

有時候出國時，會因為華人臉孔相似，難以辨認是哪一國人，甚至還有可能誤用語言溝通。最近有網友表示，她去年出國的時候發現「如何辨識台灣人」的方法，大約有7-8成不會錯，不少人也相當認同，並表示還有其他辨認好物。

一名女網友在社群平台「threads」發文指出，去年出國的時候有發現了一個快速辨別台灣人的方法，那就是「身上背著手機掛繩」，她也表示，目前為止，大約有7-8成不會錯，以後更普遍後可能沒辦法判斷，並好奇「還有其他能辨識的嗎？」

不少人也表示認同，「我剛剛翻了前幾個禮拜去日本玩的照片，我還真的有掛」、「真的是台灣特有的」、「真的是手機繩！去韓國在路上看到有人掛手機繩，才想說跟台灣好像，結果對方一開口發現，嗯沒錯是台灣人呢」。

但也有人認為不只台灣人會使用手機掛繩，「我先說，日本同事們都會用手機掛繩，所以不是台灣人專用」、「在澳洲我在的地方，有手機掛繩的是日本人耶，台灣人這樣的很少」、「今年去東京，日本人也蠻多人有用掛繩的」。

另外「飲料提袋」跟「羽絨外套」也是多次被提及，「冬天出國去很冷的國家，台灣人幾乎都在穿羽絨衣」、「穿羽絨外套！」、「飲料提袋！畢竟台灣是手搖飲王國」、「台灣人很愛羽絨外套」、「各種好看的飲料提杯袋」。

出國旅遊 台灣人

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