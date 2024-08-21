大缺工！她想開飲料店「年薪60萬」徵人 網狂敲碗地點：記得找我

台灣手搖飲料商機大，不少人都想跟著進場分一杯羹。日前，有女網友在Dcard表示，自己近期想開一間飲料店，但因為擔心招募不到正職員工，所以想透過增加福利來吸引人才，好奇提問「年薪60萬徵得到飲料店正職嗎？」

原PO透露，自己和老公最近想一起開一間飲料店，而該飲料店品牌十分有名，擔心未來若人手不足，會難以應付店內情況。她坦言，目前規劃正職的試用期為3萬5千元，過試用期後提升至3萬8千元，全勤獎金2000元，年終0.5至2個月，估計加完績效獎金後，每位正職人員年薪有60至70萬元，「這樣合理嗎？想問大家意見」。

貼文底下，許多網友認為原PO開的薪水十分優渥，「薪水打趴很多工作了」、「我新鮮人剛進銀行，月薪+三節+預計年終也沒60萬...」、「這個價格應該是請店長吧」、「在哪裡？我先去了，開店記得找我」。

還有內行人幫忙分析、給建議，「一定可以，問題是妳撐不撐得住而已，開飲料店不是只要一個員工，妳每個都請正職的話，妳確定這薪水發得出來？」、「符合勞基法的工時、休假的話，肯定是徵得到人，如果是超時工作就不好說了」、「我倒是覺得，你們先自己幹半年，再徵人、談薪水」、「飲料店建議還是一開始起薪高一點，獎金什麼的少點沒關係」。

原PO後續在留言補充，開高薪是希望能留住人才，因為前期需一同到外縣市接受培訓課程，期間除了薪水還有住宿費，若對方在訓練後突然不做，會讓自己損失很大，而未來若成功開店，該職位應該會被稱為「儲備店長」。