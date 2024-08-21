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開車「潛規則」你知道嗎？ 網友分享新手上路必須學會的事

聯合新聞網／ 綜合報導
網友大方分享自己和親朋好友上路之後才發現的開車「潛規則」。示意圖／ingimage
網友大方分享自己和親朋好友上路之後才發現的開車「潛規則」。示意圖／ingimage

有報名駕訓班的學員幾乎都能成功考到駕照，但實際敢上路的駕駛又有多少呢？就有網友在網路上發文，寫出自己實際上路後才發現「駕訓班不會教你的事」，吸引網友討論。

一名女網友在Dcard上發文，表示自己在考到駕照之後，實際上路才發現原來駕訓班所教的內容並不多，最常見的，莫過於沒有口訣之後要如何倒車入庫，她好奇大家都花了多久才學會，也大方分享自己和親朋好友上路之後才發現的開車「潛規則」。

1.高速公路加速道

上高速公路後有加速道，應該要先在上面加速後匯入，而不是正式匯入之後才加速，而最內側則是「超車道」速度要最快。

2.關於超車

當後車閃你大燈時是請你「讓路」的意思，超車完閃雙黃燈則是表達感謝之意。

3.關於加油

可以直接請加油站員工加，如果要自助加油的話基本上機器會教你，而且比較便宜。

4.關於車輛本體

駕訓班的後照鏡多半是廣角鏡，而自家車輛的平面鏡角度就會差很多，需要花一些時間習慣，中間後照鏡在路上也很重要！

5.切換車道

正式上路之後才發現台灣到處都是沒對齊的路，到底過路口到道數不同的車道要不要打方向燈？這一點到現在我還常常猶豫。

6.倒車入庫

正式上路大魔王，很多人開好久了都還會歪歪的，不知道大家都是怎麼練成的？

不少網友也在留言分享自己「新手上路」的經驗，「防禦駕駛：不要跟大車併排行駛」、「我之前開夜路，想說調一下東西，結果把整個大燈關掉，還不知道怎麼轉回去，回去之後看影片去學那些東西怎麼打開怎麼關，真是嚇死我了」、「考上駕照後第一次開我弟的車出門，左轉時問他要打幾圈，然後被罵爆」、「個人覺得新手拿到照後，有一個駕駛習慣好的老司機在副駕陪練很重要，如果熟人裡沒有家人朋友能幫忙，也不妨去上道路駕駛課，會熟悉得比較快」。

加油站 駕照 駕訓班 高速公路

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