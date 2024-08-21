快訊

陳佩琪涉設人頭公司…說明後火速離去 北市聯醫1理由緩議

京華城案延燒...檢廉今再傳3名都委 政院前秘書長也成證人

AMD研發中心將落腳何處？ 經濟部證實「這2縣市」成大贏家

有買到嗎？全台瘋搶「這款悠遊卡」 一票人哀號：凌晨出門也沒貨

聯合新聞網／ 綜合報導
悠遊卡公司今（8/21）日於各大通路，銷售3款吉伊卡哇悠遊卡，一開賣就瞬間秒殺，讓粉絲們忍不住形容今天是「吉伊卡哇悠遊卡之亂」。示意圖，圖片來源／聯合報系資料照
悠遊卡公司今（8/21）日於各大通路，銷售3款吉伊卡哇悠遊卡，一開賣就瞬間秒殺，讓粉絲們忍不住形容今天是「吉伊卡哇悠遊卡之亂」。示意圖，圖片來源／聯合報系資料照

日本人氣角色「吉伊卡哇」（ちいかわ），因為可愛的外表與療癒的故事，受到許多台灣民眾喜愛，近期更與不少商家推出聯名商品。悠遊卡公司今（8/21）日於各大通路，銷售3款吉伊卡哇悠遊卡，一開賣就瞬間秒殺，讓粉絲們忍不住形容今天是「吉伊卡哇悠遊卡之亂」。

一名女網友在Threads分享自己與好友的對話紀錄，為了買到聯名悠遊卡，其中一名友人表示，「已經騎到車快沒電，手機沒電」，更有朋友直言，「離我（住家）17公里，得坐火車，要這麼大動干戈就對了」。好友間逗趣的對話，讓她忍不住笑稱，「全台灣的人都瘋了，我稱今日2024/08/21為『吉伊卡哇悠遊卡之亂』」。

不過，也有部分吉伊卡哇粉絲沒買到聯名悠遊卡。一名網友在Threads透露，因為半夜睡不著，剛好在app上發現附近有吉伊卡哇悠遊卡庫存，便在凌晨4點偷溜出家門去買，最後卻沒買到。

還有一名女網友在「吉伊卡哇chiikawa ちいかわ 資訊分享交流」表示，自己在昨（8/20）日晚上11點59分左右，進入蝦皮商場準備搶購，沒想到900張悠遊卡竟瞬間秒殺，於是她立刻轉換至誠品線上，卻只見到一直轉圈的畫面，最後購物車顯示沒有商品。

不死心的原PO再到博客來官網查詢，好不容易到結帳畫面，卻無法下單，「查了全家app，也打電話問了好幾家全家、711都說被預訂了，真的好想收」。

根據悠遊卡官網資訊，每張「吉伊卡哇悠遊卡」售價150元，在統一超商、全家超商、PCHOME、D1 CHOICE、博客來、誠品線上、蝦皮購物皆有販售。實際查詢臉書相關社團，發現有不少人哀號「買不到」並貼出「徵物文」，收購價格約落在180元至250元，但也有網友發現，部分黃牛已將此悠遊卡炒價到每張990元。

另外，有粉絲指出，原先全家app可以查詢造型悠遊卡庫存，但現在似乎已將「吉伊卡哇」選項移除，無法查詢。

悠遊卡公司今（8/21）日於各大通路，銷售3款吉伊卡哇悠遊卡，一開賣就瞬間秒殺，讓粉絲們忍不住形容今天是「吉伊卡哇悠遊卡之亂」。圖／擷自「悠遊卡EasyCard」
悠遊卡公司今（8/21）日於各大通路，銷售3款吉伊卡哇悠遊卡，一開賣就瞬間秒殺，讓粉絲們忍不住形容今天是「吉伊卡哇悠遊卡之亂」。圖／擷自「悠遊卡EasyCard」

Threads 悠遊卡 粉絲 超商

延伸閱讀

「在美國更不自由」 她訴留學孤單心情：台灣人社群太緊密了

奪命42人！肯亞連續殺人魔「吸血鬼」逃獄 背後竟有8警員幫忙

電資女常被異性當「哥兒們」 她有收入有房嘆難找對象：行情怎麼差這麼多？

用飯店毛巾擦地板？業內人認了 網反應兩極「房務朋友叫我自備」

相關新聞

有買到嗎？全台瘋搶「這款悠遊卡」 一票人哀號：凌晨出門也沒貨

日本人氣角色「吉伊卡哇」（ちいかわ），因為可愛的外表與療癒的故事，受到許多台灣民眾喜愛，近期更與不少商家推出聯名商品。悠遊卡公司...

他想買夢想車款卻被勸退 網討論經濟標準：不該借錢享受

買下屬於自己的汽車是許多人設立的人生目標之一，但一台汽車要價不菲，沒有足夠存款是不少人卻步的原因，就有網友發文詢問大家意見，「大家對於買一台車的經濟標準是怎麼算的？」引發討論。

彎腰露胸、蹲下露內褲 他好奇「女生不介意走光」？網：露的是自信

女生衣服若穿得過短過暴露，可能會有走光風險。一名男網友指出，從小到大總會不小心看到女生穿衣服走光，像是彎腰胸部跑出來，或者穿裙子的時候蹲下露出內褲，不禁好奇究竟是不小心的，還是故意要展現身材，又或者明知走光卻毫不介意？

媽媽「神複製」LINE貼圖餐點 網友看了直呼：超羨慕！

每天帶著家人煮好的愛心便當去上學，是不少人學生時期的夢想之一。有網友在網路上分享自己和母親用LINE貼圖點餐的對話，並附上隔天得到幾乎一模一樣的餐點完成圖，眾多網友看了直呼：「超羨慕！」

跨性別者該稱呼先生還是小姐？ 網友建議略過「這詞」

性別平等的時代，路上總是能見到跨性別者的身影，但究竟該稱呼他們為先生還是小姐呢？有網友上班接待跨性別者時陷入了窘境，不知該如何稱呼才好，因此上網詢問網友的意見。

運動員「沒有想像的健康」？ 網曝：刻意減重、BMI不在正常範圍

許多人對運動員的第一印象是「非常健康」，不過日前有女網友指出，她發現運動員不一定健康，可能會「有意減重」，讓身體符合量級標準，讓原PO驚呼「選手們都吃不飽，真的有力氣去比賽？即使看起來身強體壯，但其實沒有想像中健康」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。