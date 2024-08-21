有買到嗎？全台瘋搶「這款悠遊卡」 一票人哀號：凌晨出門也沒貨

日本人氣角色「吉伊卡哇」（ちいかわ），因為可愛的外表與療癒的故事，受到許多台灣民眾喜愛，近期更與不少商家推出聯名商品。悠遊卡公司今（8/21）日於各大通路，銷售3款吉伊卡哇悠遊卡，一開賣就瞬間秒殺，讓粉絲們忍不住形容今天是「吉伊卡哇悠遊卡之亂」。

一名女網友在Threads分享自己與好友的對話紀錄，為了買到聯名悠遊卡，其中一名友人表示，「已經騎到車快沒電，手機沒電」，更有朋友直言，「離我（住家）17公里，得坐火車，要這麼大動干戈就對了」。好友間逗趣的對話，讓她忍不住笑稱，「全台灣的人都瘋了，我稱今日2024/08/21為『吉伊卡哇悠遊卡之亂』」。

不過，也有部分吉伊卡哇粉絲沒買到聯名悠遊卡。一名網友在Threads透露，因為半夜睡不著，剛好在app上發現附近有吉伊卡哇悠遊卡庫存，便在凌晨4點偷溜出家門去買，最後卻沒買到。

還有一名女網友在「吉伊卡哇chiikawa ちいかわ 資訊分享交流」表示，自己在昨（8/20）日晚上11點59分左右，進入蝦皮商場準備搶購，沒想到900張悠遊卡竟瞬間秒殺，於是她立刻轉換至誠品線上，卻只見到一直轉圈的畫面，最後購物車顯示沒有商品。

不死心的原PO再到博客來官網查詢，好不容易到結帳畫面，卻無法下單，「查了全家app，也打電話問了好幾家全家、711都說被預訂了，真的好想收」。

根據悠遊卡官網資訊，每張「吉伊卡哇悠遊卡」售價150元，在統一超商、全家超商、PCHOME、D1 CHOICE、博客來、誠品線上、蝦皮購物皆有販售。實際查詢臉書相關社團，發現有不少人哀號「買不到」並貼出「徵物文」，收購價格約落在180元至250元，但也有網友發現，部分黃牛已將此悠遊卡炒價到每張990元。

另外，有粉絲指出，原先全家app可以查詢造型悠遊卡庫存，但現在似乎已將「吉伊卡哇」選項移除，無法查詢。