他想買夢想車款卻被勸退 網討論經濟標準：不該借錢享受

買下屬於自己的汽車是許多人設立的人生目標之一，但一台汽車要價不菲，沒有足夠存款是讓人卻步的原因。就有網友發文詢問大家意見，「大家對於買一台車的經濟標準是怎麼算的？」引發討論。

一名網友在FB社團「匿名公社」中發文，表示自己目前年薪不超過150萬，無負債沒有家庭也沒有小孩，吃跟住都由家裡包辦。存款有100萬的原PO最近看上了「凌志RX」、「皇冠」兩台車，但上網詢問後卻被告知他的收入無法負擔這些車款，因此他詢問網友：「你們對於買一台車的經濟標準是怎麼算的？」

不少網友留言回應，車子是屬於負資產，若有購買的意願建議不需要挑太昂貴的款式，能開就很足夠了，「不要把錢全部都花在車子上，它是消耗品，完全不能保值也不能賺錢」、「主要還是看你年支出多少，如果連（車子價格的）1/4都存不到，那就得再想想」、「車子是負資產，不應該借錢享受（貸款購入），也不要花兩成以上的資產購買，有啥米咖稱坐啥米馬桶（意指有多少能力做多少事）。」

也有人認為，想要買車，挑選自己喜歡、能負擔的就好，不需要太介意旁人的意見與眼光，「理論上你是養得起的，就看你的規畫」、「自己可以負擔、喜歡比較重要」、「生活是自己過的，為什麼要網友決定」、「自己喜歡最重要，繳起貸款也甘願。管人家說什麼，又不是買千萬超跑」。