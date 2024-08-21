彎腰露胸、蹲下露內褲 他好奇「女生不介意走光」？網：露的是自信

女生衣服若穿得過短過暴露，可能會有走光風險。一名男網友指出，從小到大總會不小心看到女生穿衣服走光，像是彎腰胸部跑出來，或者穿裙子的時候蹲下露出內褲，不禁好奇究竟是不小心的，還是故意要展現身材，又或者明知走光卻毫不介意？

原PO在Dcard表示，至今已看過無數次女生在外走光的窘態，包括彎腰露出胸部，以及蹲下露出內褲，並表示自己真的不想看，但就是會莫名其妙看到。原PO也說以前交過的女友都屬於保守派，在穿著上會把自己包得很緊，因此在路上看到女生走光，就會好奇究竟是女生本身不介意，還是真的不小心甚至是故意？

此外，原PO也提出國外的一些現象，出國時觀察到外國女性似乎比較開放，有的人甚至連胸罩都不穿，也曾聽外國朋友說，「她不介意你看，但是要大方看，不要用偷看的」，讓身為亞洲人的他覺得難以理解。

對此，有網友認為，有些人走光的理由是因為對自己的身材很有信心，「是自信」、「自己彎腰會不會露奶，不太相信不知道，有意給你看就不會遮，不要以為女人都很單純」、「我覺得你自己的答案已經回答你自己了，有些人是故意要露，覺得有優越感，有些人不是故意，並不想露」。

部分女網友表示，「我的話是該擋的還是會盡量擋，如果不小心被看到也不會去介意，因為對方可能也不想看到」、「我不介意，我只在意我露出來的內褲好不好看」、「有些男生露股溝我也不是很想看，但就是轉身的時候瞄到了」、「我還看過男生自己躲到角落，把手伸進褲子抓癢的，然後還以為大家都沒看到」。

部分男網友認為，「真的很容易不小心看到，尤其你（男生）是站著但女生是坐著，國小有不小心看到兩位女生的，至今還是會想到那些畫面，到後來我只要察覺到女生要彎腰什麼的，就會自動把視線從她們身上移開，就不用擔心會不會不小心看到了」、「年近四十，以前年輕覺得看到女生走光是一種賺到。不過最近可能已婚有小孩，總覺得走光就是看到一件用來保護身體、不裸露的衣物（俗稱內褲），開始有點不懂自己以前在興奮什麼」。