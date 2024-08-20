媽媽「神複製」LINE貼圖餐點 網友看了直呼：超羨慕！

每天帶著家人煮好的愛心便當去上學，是不少人學生時期的夢想之一。有網友在網路上分享自己和母親用LINE貼圖點餐的對話，並附上隔天得到幾乎一模一樣的餐點完成圖，眾多網友看了直呼：「超羨慕！」

一名網友在Dcard上以「不知道這算不算甜蜜的負擔？」為題發文，說明自己高中時都在補習，沒什麼機會吃到媽媽煮的飯，升上大學後由於離家很近，媽媽每天都會用LINE問她要吃什麼，讓她不知該如何回應，「不知道要回覆媽媽吃什麼，我承認我的煩惱太幸福」。

而最近LINE推出新功能，讓使用者能夠自行組合貼圖，原PO起初隨意貼幾張餐點貼圖給媽媽想說敷衍一下，沒想到回家後餐點竟被「完美復刻」到了餐桌，原以為媽媽會覺得很煩，想不到對方卻是樂在其中，讓她直呼：「真的不能挑戰全職媽媽的底線啊～」。

網友媽媽「神複製」蛋包飯上的番茄醬貓咪。圖／擷取自Dcard

不少網了看了紛紛留言表示，「超羨慕！」、「原PO的媽媽好有趣」、「看了也想跟我家老媽玩玩看這個挑戰XD」、「好可愛！你們家一定感情很好」、「真的很幸福耶，有媽的孩子是個寶」、「有這樣的媽媽我一定回家準時吃飯XD」。

也有網友用貼圖拼湊出「自助餐便當」，「可以跟媽媽點一份自助餐的雞腿便當，看媽媽會直接買給你還是煮給你XD」。