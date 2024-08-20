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跨性別者該稱呼先生還是小姐？ 網友建議略過「這詞」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友上班接待跨性別者時陷入了窘境，不知該如何稱呼才好。示意圖／ingimage
有網友上班接待跨性別者時陷入了窘境，不知該如何稱呼才好。示意圖／ingimage

性別平等的時代，路上總是能見到跨性別者的身影，但究竟該稱呼他們為先生還是小姐呢？有網友上班接待跨性別者時陷入了窘境，不知該如何稱呼才好，因此上網詢問網友的意見。

一名網友在Threads上發文，自己目前從事服務業，某天上班時有位跨性別者來使用試衣間，當下他腦袋當機，不知應該要稱呼對方為先生還是小姐，只好根據她的穿著打扮先稱她為「小姐」，事後原PO上網詢問網友，下次遇到這種情形該如何稱呼會比較好？

長期接待客人的網友紛紛建議原PO可以擺脫先生小姐這詞，以「您好、哈嘍」來代替，不僅化解了不愉快的窘境，客人也能夠感受到店員的親切招呼，「我通常會微笑，走過去，有eyes contact後，就點點頭，說：你好，請問有什麼需要…」、「請問需要什麼呢？請問有需要幫忙的嗎？」

也有部分跨性別者在底下留言回應，「我是T，能看出我是女性的人我會給對方比較高的評價，我的車代之前有一次叫我王姑娘，我覺得太有趣了就跟他說，以後請維持這個叫法」、「身為僞娘表示，除非遇到惡意故意的之外，老實說並不在意，尤其衣服鞋子這種較貼身的物件，被知道生理性別反正能提升購物體驗」、「我長髮T，我個人還是比較喜歡人家叫我小姐。個人看法是，我本來就是女生，不是假男生，也不用去模仿男生」。

LGBTQ 店員 試衣間 跨性別

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