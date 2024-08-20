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運動員「沒有想像的健康」？ 網曝：刻意減重、BMI不在正常範圍

聯合新聞網／ 綜合報導
網友對於「運動員讓身體付出很大的代價」感到驚訝，因為有些運動員要對體重嚴格控管，對身體反倒造成傷害。示意圖／ingimage
網友對於「運動員讓身體付出很大的代價」感到驚訝，因為有些運動員要對體重嚴格控管，對身體反倒造成傷害。示意圖／ingimage

許多人對運動員的第一印象是「非常健康」，不過日前有女網友指出，她發現運動員不一定健康，可能會「有意減重」，讓身體符合量級標準，讓原PO驚呼「選手們都吃不飽，真的有力氣去比賽？即使看起來身強體壯，但其實沒有想像中健康」。

一名女網友在PTT女板發文表示，運動員當久了，身體有新舊傷可以理解，但她近日發現「運動員會因為體重控管，對身體造成傷害」，像是奧運中的跆拳道選手羅嘉翎身高184公分，打57公斤量級，原PO指出「她體重跟我差不多，但我矮羅嘉翎20公分，營養師說這種體重，會讓身體容易出問題」。

圖為我國跆拳道女子選手羅嘉翎。圖／聯合報系資料照片
圖為我國跆拳道女子選手羅嘉翎。圖／聯合報系資料照片

接著她又舉出拳擊金牌林郁婷，體脂肪只有6%，如果女生真的體脂肪6%了，那生理功能、內分泌都要出狀況了，林郁婷說自己以前打51公斤量級，基本上就都沒吃什麼東西，但吃不少保健食品。

原PO驚訝表示「這真是讓人大開眼界，選手們都吃不飽，還有力氣去比賽？減重減成這樣，對身體有不可逆的傷害」。對此，她感嘆「即使外表看起來身強體壯，但其實運動員也沒有想像中健康呢！光鮮亮麗的背後是血淚斑斑」。

文章曝光後，許多網友回應「女生體脂這麼低，身體付出的代價很大吧？我覺得運動員控制體重是為了職業，不是為了健康，他們BMI也不在正常範圍內」、「這種拼量級的運動員比名模還慘，更不能吃東西甚至喝水，所以很多是弱勢家庭的孩子去練，家境好的哪捨得」、「你舉的例子都是競技運動，一般人適度運動就好」、「我覺得應該要加入身高量級，只用重量分級會有漏洞可以鑽」、「我記得好萊塢影星也有這個問題，金鋼狼的休傑克曼和雷神的克里斯都有說過『健身維持電影裡大家看到的肌肉，是一種折磨』」。

奧運 減重 運動

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