太健康不對味！她讚「1飲料」泡奶精粉加珍珠超好喝 同好敲碗：哪裡還有賣

手搖飲的奶精粉、香精雖然不健康且含有致癌物，但是仍深得一票消費者喜愛。有網友在Dcard詢問「現在台灣哪裡還有這種假芋頭粉」，表示很懷念以前加香精調味的芋頭奶茶，不過隨著當今健康意識抬頭，飲料店都用真的芋頭下去調製，讓她傷腦筋究竟哪裡還可以買到假的香精芋頭。

原PO指出，自己非常喜歡以前快可立飲料店的芋頭牛奶，但是現在卻找不到那種滋味了，原因是現在的飲料店全都用「真芋頭」調製，「我想要假的香精芋頭啊！請問哪裡還有這種飲料？」

貼文一出，有網友建議原PO可以找菜單上有「芋香」兩字的品項，「感覺名稱是『芋香』的機會比較大」、「之前清心的芋香奶茶就是用這種粉欸，我很常喝，不知道現在還有沒有」、「茶魔的芋頭沙牛奶是粉泡的」、「今天剛好喝了『菁菁傳統茶飲』的芋香奶茶，我覺得還不錯，芋頭冰淇淋的味道喝起來不會有噁心感」、「桃園大園區的『斑馬原味茶』，芋香奶茶超紫」、「感覺都是要找那種非連鎖的傳統飲料店，比較有機會遇到」。

有網友分享，「台南的話我知道有飲料店有，我也很愛這種香精芋頭，尤其是冰淇淋」、「我們這邊的移工也超愛，假芋頭飲料店生意超好」、「我之前在澳洲的餐廳上班，餐廳剛好有賣芋頭奶茶什麼的，澳洲這邊的當地人不管種族，都很愛這個芋頭香精粉欸，小孩也超愛」、「我也喜歡假芋頭，假的最對味」、「可以去超商買芋頭牛奶，然後自己加粉圓」。

事後，原PO更新貼文內容，指出自己有在「三重牛乳大王」買到香精做的芋頭牛奶，直呼「就是記憶中的味道」，並表示自己點餐時有跟店員強調要加價10元加珍珠，然而店員收錢後卻一度忘了，後來還幫原PO重做一杯，原PO品嚐後開心地附上一張紫色的珍珠芋頭牛奶照片，大讚「就是這個味道」。