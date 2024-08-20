OL悠遊卡放公司遭鼠襲 「整包帶晶片」被嗑光！網笑翻：喜獲活體卡1隻
悠遊卡造型百變，近年各式生活用品、零食縮小版更大受歡迎，如乖乖、大同電鍋等，一推出就造成搶購。近日有網友將鱈魚香絲造型的悠遊卡放在公司，內容物竟慘遭老鼠吃光，連晶片都被啃下肚，事主不只傻眼，也好奇發問「所以裡面裝的可以吃？」
原PO在社群軟體threads上分享奇事，指出她將北海鱈魚香絲的悠遊卡放在公司抽屜，卻遭鼠患襲擊，將包裝咬開內容物全部嗑光光，無奈地說「IC卡應該在它肚子裡」，同時也讓她冒出疑問：「所以北海鱈魚香絲的悠遊卡裡面裝的是可以吃的？」
貼文引發熱議，網友笑翻留言「原來悠遊卡可以當儲備糧食」、「每隻抓到的老鼠都拿起來逼一下，看哪隻是兇手」、「抓起來你就是第一個擁有活體悠遊卡的人欸好酷」、「勞贖：狗狗都有晶片，人家也想要那個酷東西」、「應該是真的，因為我家的貓也吃了，還好晶片沒吃掉，不然差點抓去儲值」、「裡面是真的鱈魚香絲，只是弄得更乾燥。是店員說的，因為我也有買了兩個」、「這款剛出的時候就有YouTuber拍拆開的影片了，裡面是真的喔！印象中有塗膠讓他變成一整塊，所以拆開還是不能吃啦」。
也有不少購買造型悠遊卡的網友被勾起好奇心，「害我好想打開它」、「最近買了一鍋茶葉蛋，該不會⋯⋯」、「不知道是不是真的，但（麥香奶茶）吸管是真的會掉」、「那我的蚵仔煎……」、「想問五十嵐的會不會是真的珍奶」、「店員也跟我說裡面是真的開喜，不知道是不是XD」。
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