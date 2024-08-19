他月收沒3萬難啟齒引一票網友安慰 但非同溫層來往「這情況」無解

日前一名網友在論壇透露，自己一個月薪水不到3萬元，因此不敢跟學生時代便結識的朋友聚會，連剪頭髮時和理髮師聊天都不敢說出自己從事什麼工作。貼文一出，引起網友熱議。

該名網友在Dcard以「出社會後收入低沒臉見人」為題，發文感慨學生時代的時候，都不會和同儕比較收入，如今出社會後因為收入是當時的朋友中最少的，都不敢跟他們聚一聚，原PO更指出，身邊很多人都已經在生涯上得心應手，月薪4萬元起跳，自己卻還領著2萬9千元的月薪，即使是對理髮師都不想吐露自己的工作，文末更說「一個大男人薪水不到3萬……真的丟臉」。

一票網友安慰原PO，朋友應不會在意你的收入，「說實話，我不管朋友賺錢多少，我只希望他能別考慮太多地跟我見見這樣就好，畢竟朋友的收入高低也不關我的事啊，所以能講話就好」、「如果你有朋友會嘲笑你，那是朋友有問題而不是你」、「我朋友30歲還是打工仔，我們3個好友的月薪差不多分別是28K、50K、120K，我們其他人都沒有意見反而覺得他時間最自由很好，他自己也很怡然自得」、「不會，大家顧好自己都快來不及了，沒有人會那麼在乎他人的發展，有自信的人更有魅力哦」、「真正的朋友不會在乎你一個月賺多少，他只在乎你晚上到底要不要出來吃飯」、「好朋友、好兄弟賺多少還是兄弟事情阿，只要他有休假跟我同天出來，即使要還學貸跟孝親費，所剩無幾，我依然待他如朋友、兄弟，即使他這個月剩1萬元能活，我依然請他吃飯喝飲料，畢竟他在學校時很挺我照顧我，如果他有難我依然照顧他，畢竟好朋友一輩子很難遇到真心誠意的」。

然而，有網友則認為，非同溫層的情況下，一起吃頓飯，就可能會產生嫌隙，「朋友約你吃3000元大餐，你怎辦？AA，這負擔不輕吧？給他請，對方感受不好吧？」

也有網友表示能同感原PO，「真的，同學薪水是自己2、3倍，好哭啊」、「真的，我打工仔都沒朋友」。