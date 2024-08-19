1鞋款曾風靡一時 他不解為何如今沒聲量？網曝3缺點：台灣太熱了

不少人出門前都會仔細搭配衣服和鞋子，將自己打扮得有風格也跟得上流行。有一名網友就好奇經典鞋款Timberland黃靴曾經流行一時，為何現在沒有聲量了？不少穿過的人就揭露鞋子的3種缺點，直呼真的不建議穿。

原PO在PTT發文表示，有段時間台灣的男生都在討論Timberland黃靴，穿著上還要搭配牛仔褲，褲子還要摺褲腳，但如今卻沒什麼聲量，讓他好奇想問是因為大家都發現穿了容易腳臭嗎？

貼文一出引來熱議，有人認為是因為不適合台灣濕熱的天氣，且台灣人的身高比較難駕馭，「台灣這麼濕熱還穿那個靴子，臭死」、「搭個羊毛襪比較不臭，但這樣在台灣太熱了」、「靴子就是要去高緯度的地方再穿」、「一堆矮子也在穿黃靴，真的視覺比例上顯得更短更矮，很醜」、「身高不夠，穿那個醜死了」、「鞋子超大，你沒有190以上看起來只顯腿短」、「身材比例不好就悲劇」。

更多穿過的人抱怨這款鞋子厚重又滑，「重又醜」、「太硬了，走一整天很不舒服」、「走一天腳都要爆了」、「又硬又重下雨天才會當雨鞋穿，但真的踢不爛，一雙穿十年了」、「主要是太重，而且流行就是來來去去」、「很重，買來只穿兩次就不穿了，而且下雨很滑」、「超重，想穿先試穿再說」、「地板濕會滑死」。

不過也有網友出面緩頰，「當雨鞋穿很方便」、「還好吧，黃靴底很厚，可以長高幾公分」、「要穿短筒，好看很多」、「我都拿來當雨鞋」、「流行就是這樣，說不準原因，但是身材好的倒是穿什麼都沒差」。