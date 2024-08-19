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生育率雪崩？ 網歸納原因：房價太貴！不敢生小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「生育率雪崩的原因」，多數人認為「與房價太高有關」。示意圖／Ingimage
一名網友好奇「生育率雪崩的原因」，多數人認為「與房價太高有關」。示意圖／Ingimage

台灣生育率不斷下滑，已連續3年人口呈現「生不如死」的現象，少子化問題也衝擊台灣人力。日前有網友轉貼「生育率再破底」的新聞，指出「今年上半年出生人口大概6萬多，整年可能有12、13萬嬰兒，未來10年內生育率真的會雪崩嗎？」對此，多數人表示「買房跟生小孩只能選一個，現在房價太貴了，所以少子化」。

一名網友在PTT發文表示，今年上半年的出生人口大概6萬多人，整年可能就12-13萬人，因此他指出「女性生育年齡大概在35歲，如果等到35歲以下，女生數量開始大幅下降，大概就沒救了。過了10年真的會雪崩嗎？有沒有八卦？」

對此，網友回應「龍年都這樣了，明年大概剩下10萬人左右」、「現在不算雪崩？基準點是啥」、「現在就已經算崩了吧」、「不用自己生，引進外籍移工就好」、「生育率遲早雪崩，現在外籍勞工的比例越來越多，廉價勞工永遠不缺」、「生小孩有比買房重要嗎？買房跟生小孩只能選一個」、「房子能賺錢，孩子只會花錢，選誰很明顯吧」、「台灣這個環境生什麼？生孩子不如買房子」、「自己都養不活了，擔心什麼生育率，炒房比較賺啊，幹嘛生小孩？」、「生育率下降最大的原因是房價」、「生育是對未來投票，但實際上一大半青年世代已經集體對未來絕望」、「越來越少人生了，少子化是趨勢，炒房炒到房價崩潰」、「房價無限上漲，生育率早就雪崩了」。

也有人樂觀表示，「喜迎樂見」、「我生兩個，以後工作隨他們挑，如果不在意中古，房子也隨他們住」、「以土地面積來看人口1600萬以下才是正常」、「減少人口是好事」、「全世界人口都在往下啊，到底在大驚小怪什麼？台灣缺的是菁英份子」、「高經濟程度國家生育率本來就低」、「沒差，台日韓一家親」、「再說一次，台灣人口一千萬左右最剛好」。

少子化 生育

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