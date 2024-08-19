她見全聯打烊前幫水果「敷面膜」 內行曝用意：奇異果跟蘋果居多

許多人喜歡到超市、賣場大量採買生活用品，有一名女網友深夜到快打烊的全聯超市買東西，赫然發現員工將水果鋪上濕毛巾，讓她看了覺得很新奇，於是拍下照片上傳到臉書分享，不少人看了都認為是為了保濕。

從原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」貼出的照片看到，水果攤位上鋪著好幾條白色的毛巾，整齊地蓋住蘋果和奇異果，原PO看了覺得很新奇，「第一次看到快打烊的全聯，店員是一片片幫蘋果跟奇異果蓋上冰過還會滴水沾溼的毛巾」。

貼文一出，不少人解釋是為了保濕，「保濕，不然外皮會乾皺」、「這樣水果才不會乾掉」、「這樣是怕水果表皮水份會乾掉，放濕布讓它可以保持水份，明天賣才不會外皮乾乾的」、「很聰明，保濕」、「道理很簡單，保濕才能保持水噹噹樣（和人保養道理相同）」、「防脫水。賣相不佳，小販不也是常給水果噴水」。

其他網友也說，「我常在打烊前一小時買奇異果，這些厚重濕毛巾很常見」、「晚安面膜」、「敷面膜的概念」、「好可愛，蘋果、奇異果睡覺也要蓋被被」、「應該為這些辛苦的工作人員加油打氣」、「跟家裡冰箱內蔬菜水果包紙、包毛巾，有異曲同工之妙吧」。

有內行人解釋，這些毛巾從冰箱拿出來時是5到6度，通常蓋裸賣奇異果跟蘋果居多，並不會爛，是較有效率的保鮮方式，而且毛巾每天都會洗也會消毒，然後會放置冷藏冰箱，與食品分開存放。