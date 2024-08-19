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國旅業者不主動提供「盥洗用品」 網曝兩極看法：省成本可否降價？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，國旅不主動提供盥洗用品，好奇多數人的看法。示意圖／ingimage
一名網友指出，國旅不主動提供盥洗用品，好奇多數人的看法。示意圖／ingimage

許多人喜歡比較出國旅遊與國旅的性價比，日前有網友指出，最近為了滿足環保需求，國旅宣導以後不主動提供盥洗用品，讓他好奇表示「這樣感覺業者又能省一筆，國旅肯定可以重返榮耀對吧？」對此，有網友贊同指出「自己準備也比較乾淨」，但也有人批評「房價這麼貴還不提供」。

一名網友在PTT發文表示，他這幾天聽廣播，內容宣導「以後飯店不主動提供盥洗用品，請民眾自行準備，以滿足環保需求」，讓他表示「不禁為旅宿業感到竊喜，慶幸他們又省了一筆，最近常常哭窮的國旅肯定能因為省了這一筆，而重返榮耀對吧？」

對此，有些網友贊同「其實這樣很好，我也不喜歡飯店的浴巾，自己準備比較乾淨」、「我去日本飯店也是這樣啊，我記得只是不提供一次性包裝，整罐沐浴乳可以，這樣很環保，有什麼問題？」、「很多國外飯店也是這樣，不主動提供盥洗用品」。

有些人則批評「幫省成本還能繼續漲住房費，賺爛」、「這麼貴還不提供，誰要國旅？」、「自備用品，請問可以降個100嗎？」、「日本至少大廳可以拿盥洗用品，台灣不提供真的爛，以後棉被也自己帶好了」、「下次乾脆不提供床好了，各位自己帶睡袋跟蚊帳，連傢俱都不要，改名叫室內露營，有空調沒蚊蟲好放心」、「下次旅客自己帶水龍頭和淋浴設備」、「我覺得住國旅不如回家睡，高鐵不超過2小時車程」。

國旅 環保

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