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醫師陳志金參觀果園 妻見照片嚇「後面那隻是什麼？」真相曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
陳志金醫師在臉書分享參觀同學的果園，但老婆卻發現他身後樹上竟然出現老虎，他則趕緊解釋是布偶，目的是為了守護果園。 圖擷自Icu醫生陳志金
陳志金醫師在臉書分享參觀同學的果園，但老婆卻發現他身後樹上竟然出現老虎，他則趕緊解釋是布偶，目的是為了守護果園。 圖擷自Icu醫生陳志金

ICU醫師陳志金時常在自己臉書分享生活點滴，他日前分享在馬來西亞參觀高中同學果園的照片，並透露老婆看到照片裡他身後有一隻「老虎」非常緊張，陳志金則解釋老虎是為了「守護榴槤」，讓老婆聽了一頭霧水，還質問「老虎不吃人嗎？」兩人的互動也讓網友們看了覺得很有趣。

陳志金在臉書上表示，日前他在馬來西亞參觀高中同學的果園，並拍了張照給老婆看，沒想到對方發現陳志金後面有一棵樹上趴著一隻動物，嚇得直問是不是老虎？陳志金則回覆「養老虎守護榴槤」，老婆質疑「老虎不吃人嗎？」，陳又打趣回說「牠吃榴槤」，老婆則開玩笑地說「吃素哦」，兩人的對話也讓不少人看了笑翻。

陳志金事後解釋，這是他去馬來西亞參觀高中同學果園的照片，同學說園裡沒有裝監視器，他好奇不怕榴槤被偷嗎？對方表示「不用擔心，我們有特別的榴槤守護者」，沒想到陳志金看到這個「守護者」，下巴差點掉下來，原來樹幹上長了不少顆榴槤，旁邊則放了一隻老虎布偶，讓他笑說「難怪整排榴槤都可以完好無缺」。

貼文一出笑翻不少人，「後面那隻好像有點可愛」、「第一次看到榴槤長在樹上，也是第一次看到老虎會顧家，好聰明」、「還是乖一點安份一點，不然挑戰太座極限，哪天要求在榴槤底下打坐」、「哈哈哈，這老虎真的能守護榴槤園嗎？」、「阿金醫生很有自覺，怕不說明就要當場跪榴槤」、「原來榴槤是長在樹上喔，長知識，謝謝你」。

榴槤 陳志金 馬來西亞

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