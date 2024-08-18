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完婚1個月⋯新娘「不滿婚禮妝髮」想退費 遭眾人酸奧客

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友不滿結婚當天妝髮，一個月後想退費。圖為婚禮示意圖。圖/Ingimage
女網友不滿結婚當天妝髮，一個月後想退費。圖為婚禮示意圖。圖/Ingimage

奧客無所不在！由於結婚需要處理非常多瑣事，不少新人會聘請新娘秘書，協助包辦新娘的髮型及妝容等，不過竟有新娘因不滿新秘提供的妝髮服務，希望能在結婚一個月後退費或補償。其他人相當傻眼，有人笑稱「可以再結一次」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她已完成結婚儀式一個月，但不滿意婚禮當天新秘提供的妝髮服務，想問「可以要求新秘退費、補償或表示一點心意嗎？不一定是金錢，其他東西之類的也都可呢？」

其他人傻眼，直呼完全是奧客行為，紛紛留言「已經一個月了，如果有不滿應該當下要提出，就算是售後服務也只有七天鑑賞期，何況是這種主觀的覺得妝髮不妥的」、「奧客無極限，不滿意當下就要反映了，難不成妳還要再結一次嗎？彌補遺憾，一定是當下就要調整了，到底什麼心態？如果攝影師拍得不好看也要退費嗎？要不要想想是誰的問題？」

有人留言狠酸「妳剪完頭髮一個月後發現不滿意，可以要求退費嗎？」、「下次結婚化妝8折」、「可以再結一次」、「吃完飯一個月後覺得不划算，可以要求退費嗎？」、「妳是去好市多化妝的嗎」、「有沒有想過問題是出在臉？」、「大體化妝五折起」、「下次結婚不要找她就好了啊」。

奧客 新娘秘書 新秘 爆怨公社 結婚 退費

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