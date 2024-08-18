好先進！超商新型微波爐1設計太方便 網笑：未來店員恐消失

科技發達時代，大大減少企業的人力成本。近日有民眾發現，現在到超商用微波爐，只要掃一下產品的QRcode，機器就會跳出所需要加熱的時間，讓客人省去問店員或查看要加熱多久時間的麻煩。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

該名女網友在threads發文並附上影片，指出自己到需要「自助加熱」的門市排隊等微波時，旁邊的路人提醒她「掃QRcode就可以了」，正當原PO還在疑惑時，對方直接熱心的幫她把產品上的條碼對準微波爐的紅外線，下一秒機器就跳出需要加熱的時間，省去詢問店員的麻煩，原PO也不禁驚呼：「這樣就不用找要按幾號」、「哇賽！阿姨今天學到新技能」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「哇！台灣好先進呀」、「好酷，不知道還可以這樣」、「比較新的微波爐才有」、「新的微波爐門口貼紙有改過，只是大家都習慣沒去看，因為它跟舊的幾乎長一樣，顏色跟排版都超級像」、「感覺店員以後會消失」。

不過也有網友指出，新機器仍有可以改善的地方，「拿出來的時候常常不小心又被掃描一次條碼，還要手動關掉」、「照它的秒數常常不夠熱，要多按」、「這台機器立意良善，但我可能會覺得不好用」、「我上次照著做，得到外圍燙了，裡面依舊冰冷的炒飯一盒」。