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高雄新崛江怎麼了？他見冷清景象驚「明明是周六」 當地人：不意外

聯合新聞網／ 綜合報導
新崛江商圈商家，以販售年輕服飾居多。聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影
新崛江商圈商家，以販售年輕服飾居多。聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影

說到高雄的新堀江商圈，不少人會聯想到台北的西門町，同樣是鎖定年輕客層，販賣各種流行服飾單品，還有許多小吃讓人大快朵頤。不過有網友昨（17）日到新堀江商圈，發現明明是周六，時間也不過晚上9點多，遊客卻僅小貓兩三隻。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出新堀江的照片，可以看到當時不過晚上9點44分，遊客卻非常稀少，商圈顯得相當冷清，街口一棟大樓更是一連掛了十個「租」的看板，對比過往人潮絡繹不絕，如今變化令人不勝唏噓。

網友周六晚上9點多到新崛江商圈，卻發現相當冷清。圖擷自《路上觀察學院》
網友周六晚上9點多到新崛江商圈，卻發現相當冷清。圖擷自《路上觀察學院》

貼文曝光至截稿時間約13小時，已吸引超過3千人按讚、600多則留言。在地網友紛紛感嘆，「以前店都是滿租的，警察會趕攤車，那種景象已經沒了」、「什麼周末晚上這樣，連白天也差不多好嗎」、「店租一樣貴，這附近撐住的都在苦戰」、「房東真的是阻礙發展的絆腳石之一，沒有任何生產力，怕少賺不降價，怕掉價不降租，寧願空在那邊」、「舊崛江曾經輝煌一時，不也成了舊崛江」。

也有人認為，高雄現在能去的地方很多，不只新崛江可以選擇，「新崛江從以前賣的東西就很普通啊，流行的東西在那裡慢好幾個月才有，一樣的店重複開好幾間，看哪個好賺大家都賣一樣的，自己就不進步，怪東怪西」、「不意外，那邊又沒什麼變化」、「人潮都到北高雄去了，漢神巨蛋、新左營」。

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