捷運NG行為！翹二郎腿、大背包上榜 一票人點名「這件事」最討厭

不少上班族會搭捷運通勤，然而在大眾運輸上，必須管理好自己的行為，不影響他人。不少網友就分享捷運上的NG行為，包括手機開很大聲、坐著翹腳等，其中最多人點名的就是「擋在門口」。

台北捷運日前在臉書發文指出，希望大家搭車都能輕聲細語、正確使用拉環、坐好座椅、慢行避免推擠碰撞等，並詢問民眾：「搭捷運時，最受不了的NG行為是…？」引起關注。

對此，底下網友紛紛回應，「車廂超多人，還硬要全身靠在唯一中間扶手上」、「翹腳族＆開腿族」、「尖峰時段堅持『背著』大背包擠進車廂的旅客」、「手機開很大聲且不戴耳機、講話或講手機很大聲」、「流汗不換衣服的人」、「使用易容術（化妝）」。

令多數人崩潰的是站在車廂門口，「擋在門口，超煩的」、「擋在門口當門神」、「站門口真的很討厭」、「裡面還有站立空間，但一群人站在車門口不下車、滑手機」、「為什麼不往車廂裡面走，每天都遇到，宣導也沒用」。