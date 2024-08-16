他24歲留學苦訴「思鄉、看同齡人成家立業」 一票網友認同：挫折感很重

你有留學夢嗎？留學也許不輕鬆。日前一名網友在論壇發文表示，在國外修短期的課程，感受到「前所未有的壓力」，不僅要適應新環境，課程內容難度也不低，到最後思念起家人和朋友，甚至會看著同年紀的人擁有穩定的愛情、工作，感到彷彿落後他人。貼文一出，引起熱議。

原PO在Dcard以「留學卻感到壓抑」為題，透露自己近期開始在國外留學讀語言班，即使只是短期的課程，仍讓原PO備感壓力，除了得適應新學習環境、新文化，課程也很難達標，之後原PO開始思念起故鄉的家人和朋友，感覺悶悶不樂，原PO也提到同年紀的人在工作或愛情上的穩定，乃至事業有大成就、準備結婚，會讓他感到不安，認為自己「好像落後了」，也質疑起留學的決定，不過原PO也表示儘管覺得疲累，卻也知曉留學是難得的體驗，不想輕易放棄。

許多網友也分享留學時的挫折與壓力，「其實24歲真的很年輕，我是29歲離職出國留學，有段時間不停內耗感覺自己很笨，即將30歲還沒找到正職工作，很多很多的壓力都在這一年發生」、「我25歲拿到國外碩offer，想拼後續口語能留下來的能力，跟學校談延後入學然後去語言班讀了一年spoken English。同齡的同學已經出社會賺第一桶金了，我也曾懷疑自己為何還在讀書沒有產出」、「我當初還跨科唸CS研究所，每天壓力都很大」、「24歲還有無限的可能性，彈性也大很多，我出社會工作過又跑來留學，28的時候出國，身邊工作穩定或是結婚的更多，也曾經有跟你一樣的想法，但跟朋友聊天的時候才知道很多人羨慕我有這個經歷」。

也有過來人訴說經歷並鼓勵原PO如何調適，「我剛來前一個月也是適應不良，挫折感很重，慢慢找到自己舒服的方式，開始交朋友」、「我20年前也是去美國讀碩，當時壓力也很大（語言＋學業）， 但一直洗腦自己頭已經洗下去了身體不得不洗，放棄了就什麼都沒了，有空就會在學校附近走走，觀察外國人的生活，告訴自己我很幸運可以出國體驗人生」、「我是在25歲的時候跟你幾乎發生一樣過程，當下真的很想登出，因為自己也是要為了進入課程的壓力很大，獨自在一個新的城市難免會有點孤獨，請敞開心胸去接受新的朋友跟事物，多看看週遭」。

也有網友安慰原PO說不定別人也羨慕他能出國留學，「那些結婚工作的人，也許反而很羨慕你還能有這個資源以及自由到國外讀書」、「在台灣的人也會羨慕你有這樣的勇氣，體驗他們無法經歷的生活，就跟你羨慕他們的生活穩定一樣」。