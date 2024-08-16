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頂大同學遊遍世界讓她自嘆窮「只去一次日本」 過來人：曾氣被機車載

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友眼看大學同學在世界各地遊玩，產生比較心態。示意圖／ingimage
一名網友眼看大學同學在世界各地遊玩，產生比較心態。示意圖／ingimage

日前一名網友在論壇發文表示自己就讀頂大，上了大學身邊朋友邀自己出國玩，不同於高中只在國內過夜旅行，讓原PO訝異朋友家人會給如此多的錢讓子女和朋友出國，更覺得自己家很窮，因為對原PO而言，出國是一件很奢侈的事。貼文一出，引起熱議。

原PO在Dcard以「身邊的人讓我覺得我們家是不是很窮」為題，透露自己在頂大讀書，身邊同學個個家境富裕，甚至不同於高中頂多在國內過夜旅行，大學的朋友最近揪團要出國，原PO礙於沒有收入，無法一同前往，而原PO也見識到「原來他們的家人會願意贊助這麼多錢，讓自己的小孩跟朋友出國喔」，原PO直言以自己的家境而言，出國玩是很奢侈的，因此只出國過一次，而且是和家人一起去日本而已。相較之下，原PO從朋友的限時動態，卻可以見到他們寒暑假在世界各地遊玩，只剩自己在台灣，覺得很震驚。

除了比較旅遊地點外，原PO也發現相較大學的朋友身上常穿戴精品，自己卻只用幾百元的包包、化妝品，覺得自己與大學的同儕越發格格不入，更曝「感覺我的價值觀越來越奇怪了，就會有這種比較心態……」。

有網友分享和原PO類似的經歷，「我家也只能算小康，出國就是一年一次還可以，18歲前去了一次美國，歐洲都沒去過，我國小國中被爸媽遷到明星學校，那區的家長非富即貴，造成價值觀偏差的非常嚴重，我在裡面真的算窮到不行，我爸如果騎機車載我上學我都會生氣……後來高中大學拉正了一點」、「少比較心態會比較好！從高中開始身邊的人就是化妝品用專櫃，衣服穿一件一兩千塊之類的，北市前三志願，真的不管是自己校還是友校，都可以隨便借個四千出去，買個五千塊的耳機，那些就是我一個月的錢，甚至是包交通費，剛進去高一的時候是真的會有落差感，但三年過去也習慣了」。

也有網友安慰原PO別比較、羨慕他人，並提供建議，「少用社群、少比較（認真）」、「我是覺得少看社交軟體少比較」、「少比較…這世代每個階段比不完的」、「不要羨慕別人」、「不必羡慕他人，有多少錢過多少錢的生活就好」、「別去攀比，比不完的，如何用你擁有的資源讓生活過得快樂舒服比較重要」、「普遍來說頂大同學平均家境比較好，所以衝擊難免的，畢業後薪水找高一點的，就會慢慢過的很滋潤了」、「好好栽培自己，以後你會有能力過上你想要的生活，不必羨慕別人」。

窮人 頂大

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