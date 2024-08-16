他貼10年前手搖飲價目表驚呼「好便宜」 勾起眾人回憶：想回到過去

聯合新聞網／ 綜合報導
手搖飲料示意圖。圖／聯合報系資料照
手搖飲料示意圖。圖／聯合報系資料照

現在的物價越來越高，就連庶民小吃、飲料的價格也不斷翻漲，讓不少民眾感嘆以前「俗擱大碗」的年代已經回不去了。有網友翻出10年前手搖飲店的價目表，最貴的也不過45元，最便宜的甚至還只要10元，讓他驚呼「10年前手搖好便宜」。

這名網友在PTT貼出2014年手搖飲店的價目表，只見上面有各式各樣的飲品，最貴的是大杯冰咖啡45元，而最便宜的是小杯的紅茶、麥茶只要10元。原PO說這家飲料店是在台南，看到純茶只有10元覺得很不可思議，驚訝地說「南部以前手搖價錢是不是真的很扯？聽說2004有9元的，真假？現在新竹純茶都要35+了」。

貼文讓不少人相當感慨，「這美麗的價格，想回到過去」、「現在找不到這個價錢了」、「（價格）真的香」、「現在手搖真的超貴」、「現在隨便一杯都70」、「手搖應該是漲最凶的」。

還有網友回憶早期的物價，「是，2004年中壢街上一堆10元以下的百香紅茶」、「我以前讀高中大概2010年吧，50嵐純茶大杯20元」、「我04年有看過藍天鵝珍奶15」、「大概15~20年前我算過如果要請全班喝珍奶要多少錢，大概是600元左右」、「20年前紅茶便宜可以到10元700cc」、「小時候杯樂都10元，還買五送一，狂！」、「以前就連台北50塊都可以買奶茶配雞排」。

網友分享10年台南手搖飲店的價目表，感嘆這樣的價格已經回不去了。 圖擷自PTT
網友分享10年台南手搖飲店的價目表，感嘆這樣的價格已經回不去了。 圖擷自PTT

手搖飲 物價

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