戴氧氣面罩病人暖心要跳十六蹲逗她開心 厭世護理師：瞬間清醒

日前一名胸腔科護理師在社群平台發文表示，上班時被一名女病人在護理站前問，「妹妹妳要上幾天班？」原PO回應帶著厭世感，結果該名病人為了讓原PO打起精神，即使戴著氧氣面罩還是提議要跳十六蹲給原PO看，讓同事急忙叫該名病人回病床躺好，而該名病人笑著問說是不是讓原PO有精神了，讓原PO在貼文直呼「可以不要醬嗎」，更在留言補充該名病人的幽默讓自己瞬間醒過來。

護理師網友在Threads透露，該名病人在自己工作的護理站前散步，接著問起原PO要上幾天班，原PO回答「六天」並帶著厭世的感覺，讓該名病人對原PO說，「那我等等給妳看一個讓妳有精神的東西好不好」，原PO好奇是什麼東西，該名女病人接著說，「我表演十六蹲給妳看」，但她臉上還戴著氧氣面罩，讓原PO跟同事急忙叫她躺回病床看奧運就好，於是病人笑著說「你看我是不是一下子讓妳有精神」，此舉讓原PO心想「別這樣」。

網友紛紛稱讚該名女病人，「正在住院的我，覺得這位病人好有趣喔，我要跟她學習，讓照顧我的醫護人員可以開心上班」、「病人好幽默」、「這位病人也太可愛了」、「為了讓護理師妹妹有精神，這個病人很幽默唷」、「這個病人也太可愛啊哈哈哈」、「嚇死～別開玩笑了！但是這個病人也太可愛了吧」、「給病人一個讚」。

也有網友開玩笑預測該名病人跳十六蹲的下場，「我看第一蹲時候，地下室（指往生室）的同仁，就準備好設備……」、「這位患者，您可以不要製造大家的恐慌嗎？妳要是昏倒了我們更難處理」、「跳完應該直接送太平間」、「蹲到可能直接急救了」。

有網友則溫情地發表心得，「（原PO）妳已經有了職業倦怠症了！建議妳適時放鬆自己，其實病人的回饋也是一種善的循環」。