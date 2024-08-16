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他見枕頭不唸「ㄓㄣˇ ㄊㄡˊ」嘆注音都變了 網糾正：從沒改過

聯合新聞網／ 綜合報導
枕頭示意圖。 圖／ingimage
枕頭示意圖。 圖／ingimage

不少詞彙在許多人口耳相傳之下，原本的發音可能會變調，甚至長久下來會被當作是正確讀音。有網友在捷運上看到廣告文字，上面的「枕頭」旁邊注音是「ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙」，讓他感慨現在學的注音都變了，但其他人都認為這個字的注音從來沒變過。

這名網友在臉書「路上觀察學院」貼出一張照片，只見捷運車廂的車門貼著廣告，上面印著Hello Kitty和蛋黃哥的圖案，旁邊還註明英文的「pillow」和注音「ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙」，不過這個注音可能和原PO所熟知的唸法不同，因此讓他不免感慨地說「現在孩子們學的注音都變更了」。

貼文一出，不少人指出「枕頭」的注音從來沒有改過，「一直都是這個」、「印象中這個注音都沒改過，但大家都不會這樣唸，像（蛤蜊）的音其實跟（隔離）音是一樣，但大家不會這樣唸」、「沒改，只是跟口語不一樣」、「這個從來沒改過，小時候字典就是這樣寫」、「這兩個讀音沒改過啊，只是口語習慣把頭唸二聲」、「枕頭的頭一直是輕聲」。原PO事後也在留言區說，「今天查才知道原來這些發音，是我膚淺了」。

其他網友也表示，「雖沒錯，但唸起來就是怪…」、「以前有陣子『剎那』唸『ㄔㄚˋ ㄋㄨㄛˊ』，但生活中那樣唸，到底有幾個人能一下子聽懂？」、「倒是不知道現在牛仔褲改了幾次了」、「語言的目的是用來溝通的，大家都彼此了解對方在說什麼比較重要吧」、「規則死的，人是活的，其實都可以唸，考試別寫錯就好」。

原PO發現在捷運車廂的車門上有一張廣告，上面「枕頭」的注音和他熟知的念法不同。 圖擷自路上觀察學院
原PO發現在捷運車廂的車門上有一張廣告，上面「枕頭」的注音和他熟知的念法不同。 圖擷自路上觀察學院

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