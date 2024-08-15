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她曝同學「月經貧窮」一天限用三片衛生棉 網共鳴：不只我墊衛生紙

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示自己曾見過同學被限制一天僅能用三片衛生棉。 示意圖／ingimage
有網友表示自己曾見過同學被限制一天僅能用三片衛生棉。 示意圖／ingimage

日前有一名女網友在論壇發文表示，有次全家出門採購生活用品，光是三人份衛生棉就花費破千元，讓該名網友的父親質疑不能用得省一點嗎？沒想到母親卻難得動怒說，衛生棉很久沒換會孳生細菌，等該名網友長大後她才見識到「月經貧窮」真實存在，透露曾遇過一位同學被家長下令一天只能用三片衛生棉，夜用型的衛生棉也不准用，當時原po還和同學說這樣會感染，建議對方和家長說，也表示自己樂意借對方衛生棉，原po年紀漸長後回憶起來，自覺當時「蠢又天真」。貼文一出，引起熱議。

婦科醫生郭煦曾建議，白天無論月經血量多寡，至少每三個小時就要更換新的衛生棉，倘若長久未換衛生棉，有可能引發婦科炎症，更甚者會盆腔感染。

該名網友在Threads上發文透露，自己的母親從初經來潮就反覆告訴自己，衛生棉至多兩小時就要更換，更指出有一次全家採買生活用品，父親眼看三人份的衛生棉就要破千元，不解問道「為什麼要一直買衛生棉，很貴欸，不能省著用嗎？」讓原po的母親罕見激動地說，衛生棉如果沒有在兩小時內更換，就會滋生細菌、引發感染，後來父親就從未質疑衛生棉的用量。

原po表示，長大之後才親眼見到以為離自己很遙遠的「月經貧窮」，她曾遇過一位同學向她透露，父母只允許自己一天用三片衛生棉，35～40公分的夜用型衛生棉更是不可以用的，原po向對方說「這樣不好會感染，一定要換，妳可以和妳家人講啊，妳需要也可以和我要」，但是那位同學卻從未向原po借衛生棉，現在原po回想起這件往事，自覺當時又蠢又天真。

許多網友也分享自己經歷或耳聞的「月經貧窮」，「雖然小時候我媽沒有限制用衛生棉，但是她都會買最便宜的康乃馨，又厚又難用，長大後死都不買康乃馨」、「聽不懂月經貧窮的人我可以簡單舉例，我大學時候住宿，父母一週只給我一千吃飯錢，如果我那週月經來了我等於只剩700可以吃飯！等於一餐只能吃一個御飯糰還不能喝奶茶」、「小時候，我媽媽教我在衛生棉上面，再墊上折成長條厚厚的衛生紙，這樣子就只換衛生紙，等到衛生棉吸多了血，再換衛生棉」、「小時候我媽也跟我說，她都墊很多衛生紙，換衛生紙就好了」、「看了留言原來不是只有我小時候墊一堆衛生紙欸」、「我媽就是從我有初經開始，就瘋狂教育我不要浪費錢買衛生棉，用毛巾代替，下課回到家洗澡時再洗一洗就好，媽媽再怎麼罵我浪費錢，我還是會一直盧她這一定要買」。

衛生棉

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