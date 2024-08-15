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地震警報有設這門檻！他沒收到批「被壓死怎麼辦」 網一面倒：是邊緣人

聯合新聞網／ 綜合報導
15日傍晚發生地震，有網友怨沒收到國家級警報。 圖／讀者提供
15日傍晚發生地震，有網友怨沒收到國家級警報。 圖／讀者提供

今（15）日17點06分發生最大震度達5弱的地震，震央位在宜蘭縣政府南南東方38.3公里，為地震深度9公里的淺層地震。中央氣象署表示，此地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍包括宜蘭縣、花蓮縣、臺北市、新北市。而一名網友在論壇上發文抱怨，自己沒有收到地震警報，直呼地震如此大，「如果跑太慢被壓死怎麼辦」，也詢問網友有無政府螺絲鬆掉的資訊。貼文一出，引起網友熱議。

該名網友在PTT以「地震警報呢，螺絲又鬆了喔」為題發文，直呼「太離譜」，因為地震的震度很大，但自己卻沒收到地震警報，更質問「怎麼了，現在螺絲鬆了喔」，文末更好奇詢問網友有沒有這方面的八卦。

一票網友不挺原PO，表示自己有收到警報，更開玩笑說原PO是邊緣人，「我有收到啊，你邊緣人喔」、「有收到」、「有啊，有收到」、「我有啊」、「我有收到」、「有」、「我有收到，先收到地震才到」、「可憐邊緣」、「2個手機都有收到」、「有收到」、「邊緣人，蓋」、「我有喔，好久沒收到了，終於」、「你邊緣人」、「新莊有收到」。但是也有人表示自己一樣沒收到，「我也沒收到」、「有收到的可以說一下地方嗎？我新竹沒收到」。

中央氣象署曾經在今年4月於臉書發文表示，很多人會認為自己在地震時總是收不到國家級警報，但其實是地震的國家級警報在可能「致災」的情況下才「強制」告警，且地震的國家級警報設有較高的發布門檻，民眾在地震預估規模5.0以上、所在地預估震度4級以上的情況下，才會收到國家級警報。

國家級警報 地震

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