月租6千內湖套房被讚便宜…冰箱放廁所 網：房客遲早洗澡電死

近年來雙北房價與房租居高不下，令許多民眾生活捉襟見肘。有網友po出台北市內湖區標榜一個月租金只要6000元的單人套房，但仔細一看其環境不僅空間窄小，冰箱還疑似放在廁所裡，引起其他人議論。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「內湖這樣6000，今日台灣明日香港，謝謝房東給年輕人希望」，租屋網站的介紹還寫說，這間套房位處一樓，而且「低租金、巷內安靜」。

此外，該單人套房僅4坪大小，而且樓層是位於整棟5樓公寓的1樓，房間擺了一張單人床後，幾乎沒剩多少空間，也沒有衣櫃、書桌等家具，甚至一台小冰箱直接架高放在廁所裡。

網友們看完也紛紛留言「廁所放冰箱是什神奇的操作？」、「冰箱除霜可以直接沖熱水」、「漏電剛好往生」、「有時候要體檢可以先把產出的檢體冰起來以免壞掉」、「房客遲早洗澡電死」。

「這看起來是老房子的隔間，硬搞成套房的，跟陽台雅房一樣意思」、「好髒」、「看起來連三坪都不到」、「不知道的人以為是哪家醫院的單人病房」、「住這裡感覺很壓抑」。

不過也有人覺得「有四坪，台北市，還有個人衛浴，這價格中規中矩呀」、「這價格太佛，直逼我二十年前的租金」、「只是睡覺，超划算吧」、「台北市這價錢很便宜了，笑死。現在北市套房要品質好一點大概1萬5以上才有吧？」、「功能設備齊全，嫌東嫌西」。