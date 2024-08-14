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母帶小學兒進女更衣室嚇到人 家長無奈感嘆：怎麼做都不對

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友發文詢問：「最大可以帶進異性更衣室的兒童是幾歲？」示意圖／ingimage
有女網友發文詢問：「最大可以帶進異性更衣室的兒童是幾歲？」示意圖／ingimage

小朋友究竟成長到幾歲，父母才能安心地讓他們短暫離開身邊？有一名女網友到泳池更衣室要換衣服時，發現一名約莫小學2-3年級的男童，居然和母親一起待在更衣室吹頭髮，讓她嚇到趕緊穿上褲子，忍不住發文詢問：「最大可以帶進異性更衣室的兒童是幾歲？」

原PO在Threads上發文，自己某天到泳池更衣室要換衣服時，發現一名約莫2-3年級的男童，居然和母親一起待在女用更衣室，男童似乎也感到很不好意思，只敢盯著鏡子看，而原PO則嚇到趕緊把褲子穿上，讓她忍不住發文詢問：「最大可以帶進異性更衣室的兒童是幾歲？」

文章底下吸引同樣育有子女的父母留言，表示放小孩子一個人實在讓人很難不擔心，「曾經我放國小兒自己進男生盥洗室，洗完我兒子身上還有氯味，頭也沒乾的跑出來等我們，說一個阿北盯著他全身看，你覺得男童獨處就一定安全嗎？」、「帶3歲女兒出門、讓她自己去女廁上也是怕她出事，帶男廁又怪怪」。

也有許多人認為，孩子年滿6歲上了小學，其實幾乎都擁有獨立自主的能力，且也開始懂得辨別男女間的差異，帶進異性更衣室他們反而會覺得不自在，「我兒子是4歲自己跟我說他不能進去女廁，因為他是男生，他要自己去男廁上廁所」、「如果男童在女更室遇到他的女性同學，他應該更想鑽地洞」、「2、3年級可以自己洗了，大不了洗不乾淨回家再洗一次」。

除了小孩之外，有網友分享自己曾在更衣室被裸體的女子嚇到，「在新竹某個大眾溫泉的冬天，有位媽媽疑似太認真講電話，從更衣間一絲不掛走出來，大概過了10秒才意識到自己是裸體，不慌不忙地走回更衣間，似乎這通電話攸關著她的未來，留下的卻是一張張不好意思的臉」。

未成年 游泳池 隱私

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