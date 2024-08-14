你有多勇敢？ 她這舉動讓網友崇拜：人生的夢想之一

孤獨的十個等級，你有勇氣做到哪一步？網路溫度計曾列出了國際孤獨的十個等級，從小至大分別有逛超市、外食、看電影、唱歌、看海、遊樂園、搬家、做手術...等。就有一名女網友貼出自己去KTV唱歌的影片，表示自己達成了夜唱5個小時的成就，讓網友看到直呼：妳好勇敢！

這名女網友在Threads上發文，表示自己達成了「一個人夜唱」的成就，一路從半夜12點唱到凌晨5點，服務生問她總共會有幾個人來唱時，她尷尬表示：「不知道不一定」，不敢承認自己只有一個人來唱歌。

網友們看到後紛紛留言大讚原PO很勇敢，「妳好勇敢！一個人很厲害，我不敢這樣去唱」、「一個人唱5小時太扯了」、「一直是我的夢想清單」、「好勇敢！我想唱歌，但還是不敢一個人去唱」、「好酷的成就，我改天也要去完成」、「強！生為E人，但我不敢自己去唱歌」。

也有人分享自己一個人到KTV唱歌的經驗，「一個人去唱歌真的超爽ㄉ！」、「唱累了就吃、吃飽了就滑手機休息一下，同一首歌想練幾次都沒關係」、「一個人唱真的很舒服，只不過也會有個冷氣太冷的問題」、「近期自己去唱歌兩次了，超自在，唱到沒聲音」。

但就有網友指出，現在不少業者為了翻桌率，都會要求收取兩個人的費用，亦或者是拒絕一個人入場，讓網友忍不住抱怨一個人唱歌的成本實在是太高了，「我也很想一個去，但是要兩人費用就有點卻步」。