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吃「地瓜球」你是原味派還是撒粉派？ 網友掀起兩方論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
網友們對於「地瓜球」要不要加撒粉或撒什麼粉，掀起論戰。示意圖／ingimage
網友們對於「地瓜球」要不要加撒粉或撒什麼粉，掀起論戰。示意圖／ingimage

台灣夜市小吃除了臭豆腐、豬血糕外，地瓜球也是不少人心目中的TOP 1。現炸的地瓜球外酥內軟、帶有Q勁，但要吃「什麼口味」卻掀起了廣大網友們論戰，有些人愛加不同口味的調味粉，也有人堅持只吃原味，而你又是哪一派呢？

一名網友在Threads上發文，自己詢問身邊朋友「地瓜球都撒什麼口味的粉」，而幾乎90％的人都回他「不撒！」讓他感到很震驚，以為多數人都會撒粉，因此發文詢問大家，「難道只有我買地瓜球會撒粉嗎？」

貼文發布後立刻掀起網友們論戰，有些人堅持地瓜球就是應該要什麼都不加，「真正炸很好的地瓜球是不需要撒粉的！」、「通常是本身不怎樣的才會提供撒粉選擇」、「撒的不是粉，是邪魔歪道吧！」、「不撒派簽到！原味最好吃了」、「地瓜球本身就甜甜的很好吃」。

也有網友認為，地瓜球撒上梅粉才是畫龍點睛，可以什麼都不加，但一定要有梅粉，「梅粉第一名」、「唯一支持梅粉，我要加入梅粉軍團」、「看來我得到梅粉軍團了！」、「第一次吃到撒粉地瓜球的我也很震驚，但之後我就跟著撒梅粉了」。

而市面上不同店家針對地瓜球，也研發出了不少新口味，提供食客更多選擇，「超喜歡撒胡椒粉」、「雖然不是粉，但加煉乳真的很好吃」、「不只撒粉，還有淋醬口味的我超愛」、「經由我多年買地瓜球的經驗觀察，發現年輕妹妹們也很愛煉乳或是巧克力」。

加梅粉 地瓜球 夜市 小吃

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