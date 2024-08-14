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順路載同事被當4個月專屬司機 還要到府接送…網傻眼：工具人

聯合新聞網／ 綜合報導
他抱怨好心載同事上班，被理所當然當成司機。示意圖／ingimage
他抱怨好心載同事上班，被理所當然當成司機。示意圖／ingimage

給方便當隨便？一名網友在Dcard上抱怨，自己和某位同事混熟以後，被度方發現上班會經過他家，於是想請原PO載他上班，看在交情的份上答應。沒想到就這樣持續4個月，同事已經把搭便車當成理所當然，他抱怨「不求分擔油錢，至少要有一點感謝之意吧」。

這名網友在貼文中紀錄整個「搭便車」過程，一切是從兩人感情變好，被發現上班順路後開始的。一開始同事偶爾會說謝謝，沒想到隨著接送變得頻繁，原PO的好意也被當成理所當然。同事腳受傷，原PO還得開進他家接送；不僅如此，除了不負擔油錢，還會在車上睡覺、滑手機，連中午載他去吃飯也不付停車費。

原PO忍不住抱怨，有開車就會知道通勤花費高，明明都領一樣的薪水，還幫同事省了不少交通費，對方卻連個表示都沒有。他強調同事明明很有錢但卻斤斤計較，就連原PO當司機載他出去逛街、買飲料，同事也只買自己的。原PO強調，「根本不是想喝飲料，但他問都沒問感覺就很差」，直言不知道這種人是不知禮節還是臉皮厚。

貼文曝光引起許多網友共鳴，「把別人的善意當作理所當然，都沒什麼表示，真的超不會做人，感覺是沒社會化的巨嬰」、「有些人社會化比較低，沒意識到這種狀況應該表示一下」、「妥妥的工具人啊」、「這種人我超討厭，幾次就算了，結果還這麼久」、「勇敢拒載吧，這種就算之後付錢給你態度只會無限上綱」。

同事 職場

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