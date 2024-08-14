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徽章印「2句日文」日本人不懂 台灣人一看笑翻：怎麼傳過去的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友好奇「這兩句日文的意思」，多數人笑翻表示「這是台語諧音梗」。圖擷自X
一名日本網友好奇「這兩句日文的意思」，多數人笑翻表示「這是台語諧音梗」。圖擷自X

台灣人很喜歡到日本旅遊，許多日文梗、日本文化也影響著我們的生活。日前有位日本網友看到印著日文的徽章，但讀出來卻不懂是什麼意思，好奇問「這兩句日文的意思是？」許多網友幽默表示，「是用日文50音唸的台語」。

這名日本網友在X貼出兩張照片，上面有兩個日文徽章，其中一枚徽章寫著「Shhh ! りがわ惦惦」；另一枚徽章則寫著「りしれ供さ小」，讓原PO好奇「這兩句日文是什麼意思？」

而有內行的台灣網友指出，看起來雖然是日文，但唸起來分別是「哩嘎挖惦惦」，意思是台語的「你給我安靜」；另一個則是「哩洗咧工撒小」，即台語的「你是在說什麼？」

貼文曝光後，有網友幽默表示，「如果學會了這兩種說法，請避免送出決鬥申請」、「這是用台語來讀50音」、「台灣人真的不能放棄諧音梗」、「這種諧音梗怎麼傳過去的？」、「左邊的圖面是類似安靜、閉嘴的用法，通常是長輩教訓晚輩，第二張的語氣也是很兇的罵對方在講垃圾話，但實際上更常用在平輩聊天、開玩笑使用」。事後原PO得知這兩枚徽章的意思後，決定不買了。

台灣人 台語 日文

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