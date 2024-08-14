她用「寵物洗毛精」洗頭好柔順 網友們熱議：迫不急待想嘗試看看

現代不少人家中都有飼養「毛小孩」，替愛寵洗澡、清潔身體是「奴才們」無可避免的工作。有一名女網友某天洗澡時不小心拿錯，意外使用到寵物洗毛精來洗頭，洗完後卻發現頭髮超級蓬鬆，讓她驚呼：「真的是發現新大陸！」

一名女網友在Threads上發文，說明自己某天洗頭時，意外將洗髮精拿成自家狗狗的「寵物洗毛精」，不洗不知道，一洗就像發現新大陸一樣，頭髮不僅柔順不乾澀，還變得又香又蓬鬆還很控油，果然貴還是有貴的道理，她開心寫道：「推薦不愛洗頭的各位，以後洗髮精都買寵物洗毛精。」

貼文發布後引起廣大迴響，網友們紛紛留言回應，表示自己回家後也要來嘗試看看，「身為寵物美容業者，一直都是洗店內的洗毛精」、「有次用貓咪洗毛精洗頭，洗完牠一直鑽進我的頭裡（？）」、「狗狗乾洗澡比我用過的任何乾洗髮都好用，持久、蓬鬆又香」、「寵物的護毛也超好用…用掉5、6罐了」。

但也有人認為，寵物洗毛精的成本較高，不如將這筆花費拿去投資品質更好的洗髮精，「有這個錢拿去買貴的洗髮精不就好了，狗用的和人用的添加物法規應該是不太一樣」、「狗的添加物劑量無上限，人的還有法規管」。若是真想要嘗試的話，網友建議「可以諮詢皮膚科醫生或是自己搜尋化學成份表，然後注意pH值」。

也有人開玩笑回覆原PO，「擔心你們明天開始討論狗糧」，吸引不少幽默網友跟著回應，「說真的，西莎狗罐頭拿來炒飯真的滿好吃」、「狗糧都是高蛋白，應該有助於減肥」、「我吃過了，真的不好吃，所以你可以放心」。

在開心嘗試之餘，也要提醒民眾切記不要將洗髮精與洗毛精搞混了，知名網站「良醫健康網」提到，人與動物的皮膚pH值並不相同，若長期給毛孩使用pH值不正確的洗毛精，牠們的皮脂膜會被破壞受損，導致嚴重的過敏、甚至是脫毛。