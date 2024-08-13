騎「買菜車」會不會怕被同學嘲笑？ 網友安慰：這種機車才強

過一陣子就要開學了，不少大一新生會選擇利用機車做為上學的代步工具，但要購買什麼款式的車型，也成為了大家討論的話題。有網友在Dcard上發文，詢問大家會不會在意同儕間對車款的相互比較，引發討論。

一名網友在Dcard上發文，說明自己最近看到同學老爸贊助買帥車，在脆（Threads）上曬照片很開心，以前的自己會覺得羨慕，現在只覺得自己賺錢買的車心裡最踏實，只要耐用、夠踏對他來說CP值就很高了，雖然有時候牽車會被同學開玩笑，但他對這種事早已免疫，認為車子耐看就好，而他也問道「不知道大家會不會在意這種事情？」

不少網友們與原PO看法相同，認為車子能騎、安全就很夠用，無須過度比較，「真無聊，不就一個交通工具而已，騎個機車還可以騎出優越感喔」、「騎再帥還是要等紅燈等朋友」、「低端才會嘲笑別人的機車，乾他p4」、「沒事，以前不只比車還要比改裝，現在騎了重機回頭看都是屁」。

也有網友表示，千萬不要小看那些125c.c.的「買菜車」，「相比10萬起跳運動速克達，6萬的迪爵根本神車，扭力大好騎、好養、空間大、後座舒服，還有不可思議油耗」、「勁豪超強的好嗎！又輕、又便宜、保養又超省、重點又超省油！」、「大學生騎這車反而會多看一眼欸，比起一些10幾萬的車會覺得這個人很務實」。面對同儕間的相互比較，還是不需要過度在意，尤其是買車這類「龐大」的開銷，選擇自己喜歡、滿意的才是最重要！