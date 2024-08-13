快訊

「前總座」自爆是人頭、見柯帳本大驚 木可聲明怒告葉智光：從未任職本公司

被站務員制止騎腳踏車 老翁毆打、恐嚇「再帶綠議員鬧車站」…台鐵說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎「買菜車」會不會怕被同學嘲笑？ 網友安慰：這種機車才強

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友認為只要車子能騎且安全，就很夠用。示意圖／ingimage
不少網友認為只要車子能騎且安全，就很夠用。示意圖／ingimage

過一陣子就要開學了，不少大一新生會選擇利用機車做為上學的代步工具，但要購買什麼款式的車型，也成為了大家討論的話題。有網友在Dcard上發文，詢問大家會不會在意同儕間對車款的相互比較，引發討論。

一名網友在Dcard上發文，說明自己最近看到同學老爸贊助買帥車，在脆（Threads）上曬照片很開心，以前的自己會覺得羨慕，現在只覺得自己賺錢買的車心裡最踏實，只要耐用、夠踏對他來說CP值就很高了，雖然有時候牽車會被同學開玩笑，但他對這種事早已免疫，認為車子耐看就好，而他也問道「不知道大家會不會在意這種事情？」

不少網友們與原PO看法相同，認為車子能騎、安全就很夠用，無須過度比較，「真無聊，不就一個交通工具而已，騎個機車還可以騎出優越感喔」、「騎再帥還是要等紅燈等朋友」、「低端才會嘲笑別人的機車，乾他p4」、「沒事，以前不只比車還要比改裝，現在騎了重機回頭看都是屁」。

也有網友表示，千萬不要小看那些125c.c.的「買菜車」，「相比10萬起跳運動速克達，6萬的迪爵根本神車，扭力大好騎、好養、空間大、後座舒服，還有不可思議油耗」、「勁豪超強的好嗎！又輕、又便宜、保養又超省、重點又超省油！」、「大學生騎這車反而會多看一眼欸，比起一些10幾萬的車會覺得這個人很務實」。面對同儕間的相互比較，還是不需要過度在意，尤其是買車這類「龐大」的開銷，選擇自己喜歡、滿意的才是最重要！

大學生 機車族 機車騎士 買車

延伸閱讀

忍者400重機跑觀音山自撞壁 23歲騎士送醫不治

坪林北宜公路汽車對撞大重機 氣囊都爆了...騎士送醫

光聽重機引擎聲最興奮 貓王化身「不羈騎士」超開心

太誇張！中南部強風豪雨 重機竟雙載在國道「狂飆十幾公里」

相關新聞

騎「買菜車」會不會怕被同學嘲笑？ 網友安慰：這種機車才強

過一陣子就要開學了，不少大一新生會選擇利用機車做為上學的代步工具，但要購買什麼款式的車型，也成為了大家討論的話題。有網友在Dcard上發文，詢問大家會不會在意同儕間對車款的相互比較，引發討論。

公車司機暖心等待她加值再上車 網友們大讚：遇到天使！

搭公車時悠遊卡餘額不足、身上零錢不夠，你是否也曾遇過這樣的窘境？有網友在搭公車時發現自己餘額不足，原本打算提早下車，不料司機卻直接開到超商門口等她加值再上車，讓她十分感動。

判斷路邊早餐店好不好吃 網友評測「這兩項餐點」最準

「早餐」是許多人開啟美好一天的營養來源，尤其是台灣最特別的炸馬桶特調「大冰奶」，讓大家又恨又愛。近日，就有網友發文「如何判斷一家早餐店好不好吃」，表示自己光靠兩樣餐點就能下出定論，貼文一出後立刻引起熱議。

必勝客限定「草莓麻糬比薩」紅到國外 義大利網友崩潰回應了

必勝客以創意口味比薩最為出名，長期以來擄獲一大票台灣人的胃。近日因應七夕情人節，必勝客與台中樂成宮合作，以可以吃的紅線為主題，推出限時7天的「紅餡芝心比薩」，消息被轉發到美國論壇後，立刻吸引國外網友的注意。

台灣老字號三明治魅力依舊？ 網友：根本沒對手

「洪瑞珍三明治」是許多7、8年級生記憶中難忘的好滋味，但現今早餐市場中湧出了不少創意料理，隨著選擇逐漸多元化，就有網友發現，洪瑞珍三明治的魅力不受新潮流所阻擋，每次經過店門口依舊是大排長龍，讓他不解：為何可以紅這麼多年？

見工人洗橋下柱子…他怒轟「政府錢太多？」 網揭背後原因

你有注意過高架橋下負責「保養柱子」的工人嗎？一名網友在Threads發文寫下「政府錢多到沒地方花喔，洗這個柱子幹嘛」，並附上隨手拍下的圖片，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。