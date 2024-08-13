公車司機暖心等待她加值再上車 網友們大讚：遇到天使！

搭公車時悠遊卡餘額不足、身上零錢不夠，你是否也曾遇過這樣的窘境？有網友在搭公車時發現自己餘額不足，原本打算提早下車，不料司機卻直接開到超商門口等她加值再上車，讓她十分感動。

一名網友在Threads上發文，表示自己某天搭公車時，發現悠遊卡裡的餘額不足，原本自己打算到下一站提早下車，司機卻突然開口詢問：「妳沒有零錢嗎？」而原PO當時只有一張500元鈔票，只見司機直接將車開到附近的超商門口停下，告訴她：「去儲值，我等妳」，如此貼心與霸氣的舉動讓原PO感到受寵若驚。

不少網友紛紛留言大讚，「好暖的司機」、「誰說超人都批著紅色斗篷」、「這司機是個好人，祝他上廁所一定有衛生紙」、「這司幾該被表揚」、「好幸運遇到天使司機」、「有些公車司機真的善心到讓人很感動」。

還有網友分享自己曾遇過的暖心舉動，「有次在轉運站發現我的卡餘額不夠，司機讓我趕快去儲值，還幫我端著我剛買的關東煮」、「我國中遇過直接拿他自己的卡借我刷的司機！還有一個叫我別投錢，錢拿去買東西吃」。

但也有人沒那麼幸運，零錢不夠之外甚至遭到司機的責罵，「有一次沒帶悠遊卡怕不夠所以投30塊，司機直接吼說『妹妹妳怎麼可以少投錢，當我眼睛瞎了嗎』」、「上次兒子也是上車後才發現卡片餘額不足，結果司機就一直飆罵他，要他滾下去」、「啊我遇到的直接叫我在路中間下車」。