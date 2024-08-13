判斷路邊早餐店好不好吃 網友評測「這兩項餐點」最準

「早餐」是許多人開啟美好一天的營養來源，尤其是台灣最特別的炸馬桶特調「大冰奶」，讓大家又恨又愛。近日，就有網友發文「如何判斷一家早餐店好不好吃」，表示自己光靠兩樣餐點就能下出定論，貼文一出後立刻引起熱議。

一名網友在Threads上發文，表示自己如何判斷一家早餐店好不好吃，其紅茶和鮪魚蛋餅一定是精髓，有好喝的紅茶就有好喝的奶茶，且鮪魚越純的分數越高。

貼文一出立刻引發熱議，有網友留言附和「真的是紅茶跟鮪魚蛋餅的組合沒錯」、「鮪魚蛋餅不能有玉米」、「鮪魚蛋餅覺得要純鮪魚才對！」、「要是敢加美乃滋直接拉黑，鮪魚蛋餅跟美乃滋不可以在一起」。

也有人認為，早餐店最簡單的鐵板麵與吐司也是經典，「厚片醬的多寡、烤的夠不夠酥，鐵板麵有鐵板炒的愛爆」」、「三明治通常看到有參雜全麥麵包的，我就不想拿了」、「巧克力吐司！要切邊，吐司微微焦」、「豬排蛋吐司，強調自己醃肉片的那種，大部分對食材都比較講究」。