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必勝客限定「草莓麻糬比薩」紅到國外 義大利網友崩潰回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
必勝客與台中樂成宮合作推出的「紅餡芝心比薩」，吸引了國外網友的注意。圖擷自臉書粉專必勝客 Pizza Hut Taiwan
必勝客與台中樂成宮合作推出的「紅餡芝心比薩」，吸引了國外網友的注意。圖擷自臉書粉專必勝客 Pizza Hut Taiwan

必勝客以創意口味比薩最為出名，長期以來擄獲一大票台灣人的胃。近日因應七夕情人節，必勝客與台中樂成宮合作，以可以吃的紅線為主題，推出限時7天的「紅餡芝心比薩」，消息被轉發到美國論壇後，立刻吸引國外網友的注意。

必勝客與台中樂成宮合作的比薩主打史上第一條「可以吃的紅線」，裡面不僅包有草莓麻糬、芝心覆蓋，外型更是設計成愛心形狀，可以感受到商家濃厚的「愛意」。有網友將此消息轉貼至美國論壇Reddit，該比薩吸睛的外型及特殊口味立刻引起國外網友們熱議。

不少網友在貼文底下留言，表示如此可愛的外型令他們想嚐鮮看看，「我很樂意試試這個」、「看起來很棒」、「我打賭這會在美國暢銷」、「至少它看起來很可愛」、「在台灣看到古怪的比薩組合總是讓我很開心」。

也有另一派網友認為「請不要再叫這東西『比薩』了，這不是比薩，我不知道它是什麼，但它不是比薩」、「台灣必勝客自豪地成為全世界最受詛咒的比薩店」、「為什麼台灣這麼喜歡奇怪的比薩」、「比薩只是一個容器，必勝客會隨機放新東西」。

甚至有網友崩潰回應「作為一個義大利人，我深感痛苦」、「必勝客肯定知道如何惹惱義大利人」、「我感覺發生巨大的騷動，數以百萬計的義大利人驚恐地呼喊，然後又沈默了」、「台灣比薩正持續向義大利宣戰」。

「紅餡芝心比薩」消息一傳到國外，立刻引發網友們熱議。圖／擷取自美國論壇Reddit
「紅餡芝心比薩」消息一傳到國外，立刻引發網友們熱議。圖／擷取自美國論壇Reddit

必勝客 披薩 義大利 草莓

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