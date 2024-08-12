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台灣老字號三明治魅力依舊？ 網友：根本沒對手

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示自己經過「洪瑞珍三明治」依舊是大排長龍，每個人都購買了2-3盒。圖／擷取自PTT論壇
網友表示自己經過「洪瑞珍三明治」依舊是大排長龍，每個人都購買了2-3盒。圖／擷取自PTT論壇

「洪瑞珍三明治」是許多7、8年級生記憶中難忘的好滋味，但現今早餐市場中湧出了不少創意料理，隨著選擇逐漸多元化，就有網友發現，洪瑞珍三明治的魅力不受新潮流所阻擋，每次經過店門口依舊是大排長龍，讓他不解：為何可以紅這麼多年？

一名網友在PTT論壇以「有沒有洪瑞珍可以紅這麼多年的八卦？」為題發文，說明自己十年前在當家教時，曾有學生家長請他吃洪瑞珍三明治，當時吃完卻沒感到特別驚艷，不明白為何如此風靡；而十年後當他再次經過時，店面卻依然人潮洶湧、大排長龍，讓他感到不解詢問：「不就是很簡單沒啥料的三明治，這樣也能紅喔？」

文章一出後吸引網友熱議，鐵粉們紛紛留言表示支持洪瑞珍，認為洪瑞珍三明治是無可取代的，「確實是好吃啊！你做不出來那個美乃滋」、「冰過拿出來直接吃也好吃 算特別」、「麵包跟美乃滋都很棒」，甚至有人給出「三明治界愛馬仕」美譽。

而另一派網友認為，小小一個三明治就要價35元，且配料僅有一片薄的火腿和兩片蛋皮，實在是很不划算，「奶油一堆，誰早餐會想吃？」、「其實小7 39塊的一樣好吃」、「料薄根本在吃吐司而已」。

事實上，洪瑞珍三明治研發於民國70年，隨著物價上漲，招牌三明治從當年一個18元至今已要價35元。也有人跳出來替它平反，認為它小巧、可微波加熱又方便食用，完全是宵夜的最佳首選，「拿來當早餐跟半夜肚子餓的替代品很方便」。

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