見工人洗橋下柱子…他怒轟「政府錢太多？」 網揭背後原因

你有注意過高架橋下負責「保養柱子」的工人嗎？一名網友在Threads發文寫下「政府錢多到沒地方花喔，洗這個柱子幹嘛」，並附上隨手拍下的圖片，引起網友熱議。

網友在社群平台Threads上發文，他搭車經過時看到高架橋下有一名工人正握著水管，用水柱清洗柱子牆面，令他非常困惑並酸「政府錢多到沒地方花喔，洗這個柱子幹嘛？」。

文章曝光後引來不少網友撻伐「什麼都能靠北政府」、「政府應該花錢讓你多讀點書」、「去谷歌犯法是不是」、「政府應該花錢請你去洗柱子」。

也網友在留言區解釋「這類工程的目的主要是保養再來就是清乾淨後才能看到柱體有無發生小瑕疵」、「如果有的話就需要灌一些添縫劑去補強它，如果更深更嚴重的話會有不同的處置方法」、「水泥結構養護，一是清洗後檢查結構，結構有小缺陷可以修補」、「青苔等會產生腐蝕物去破壞水泥，長期會讓內部鋼筋鏽蝕」、「水泥是鈣的水合物，長期太乾燥會破壞水合結構」。

還有網友利用AI整理出了五個要點：

一、安全性

積累的污垢、灰塵和其他污染物可能會影響柱子的結構完堅性，特別是在長期未清洗的情況下，這些污垢可能會加速材料的腐蝕，尤其是鋼筋混凝土結構，因此定期清洗有助於維護橋梁的結構安全。

二、美觀

高架橋下的柱子經常位於城市或交通要道，保持清潔有助於維護城市的整體美觀，提升市容市貌。

三、減少污染物積累

污垢和垃圾可能會滋生苔鮮、霉菌或其他生物，這不僅影響外觀，還可能對結構產生有審影響，清洗可以防止這些生物的生長

四、 防止標記和塗鴉

高架橋的柱子常常成為塗鴉和非法張貼廣告的目標。定期清洗可以及時清除這些標記，減少它們的數量和對環境的影響。

五、 檢查和維修

清洗過程中可以對柱子進行檢查，及早發現和修復任何可能存在的結構問題或損壞。通過定期清洗高架橋下的柱子，可以延長橋粱的使用壽命，保持城市環境的整潔和安全。