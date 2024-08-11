家長在班群發垃圾訊息 還要標註所有人！人母怒：沒人想看你跳舞

幼稚園老師為了方便管理，通常會設立班級LINE群組，一名女網友抱怨，她的兒子班級群組中，有一位媽媽很喜歡貼自己老公跳舞的影片，甚至還會標註所有人，讓她被煩到直呼「拜託不要把幼兒園班群當個人舞台，我們沒有很想看你跳舞」。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她的兒子班級群組中，老師平時會分享小孩在班上的活動照片或是公布重要事項，不過其中有幾位家長會把班級群組當作自己的聊天室，其中有一位小朋友的爸爸是舞蹈老師，媽媽就會將老公跳舞的影片貼到群組中，其他人也會在群組內發聲要求貼影片。

該網友貼出班群的截圖，其中可見一名媽媽貼出舞蹈影片，還標記所有人，「@All下雨天，給大家歡樂一下」，其他幾位比較要好的家長也發聲，「颱風天要跳舞嗎？」、「在舞蹈教室拍整個氣場都不一樣」、「收學生嗎？」等。

原PO說，這樣的情況從2022年持續到今年，令她相當困擾，「好幾次都很想出聲請他們不要把班群當作私人聊天室、個人舞台，不是每個人都想看，老師也不見得想看，但想到可能因為自己太機車，影響兒子在班上的人際關係，就覺得算、閉嘴好了，反正等孩子畢業之後跟這些家長也不會交集，也可以好好退群。愛秀可以去個人FB秀，一直在班群吵是在吵幾點的」。

其他人留言，「最討厭這種在群組還要@全部人，又不是公告，有人看到訊息想回自然就會回了，看到訊息通知點進去是這種無關緊要的事，真的會很火」、「有些匿名群組都會吹捧某些人，但內容真的都是一堆廢話，有夠煩，沒想到連真實的幼兒園群組都有，真的煩死」；有人建議「妳把妳的想法寫在LINE群，應該就不會再發了」。