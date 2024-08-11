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牛肉飯驚見「一坨肥油」店員稱：正常 眾人看了直呼噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
網友吃到一整塊肥肉，店員聲稱是正常現象。圖擷自爆怨2公社
網友吃到一整塊肥肉，店員聲稱是正常現象。圖擷自爆怨2公社

近日有網友到台北西門町日本快餐連鎖店用餐，他點了一份大碗牛肉飯，送來後發現內有一片牛肉「整坨都是肥肉」，店員也聲稱是正常現象，引來不少人熱議，直呼「超噁！根本脂肪切片」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他近日到台北西門町的日本快餐連鎖店用餐，點了一碗大碗牛肉飯，內有四到五片牛肉，其中一片幾乎是肥肉，從他貼出的照片中可見，這塊「牛肉」整塊都是白色肥油，完全看不到瘦肉。

該網友表示，他向店員反應，對方卻回答這是正常的，他不解直呼，「整個都是肥肉怎麼吃得下去？最好客人都吃得下全是肥肉的牛肉，這樣真的是正常的嗎？」

其他人留言，「超噁的」、「根本是脂肪切片吧」、「牛剛出手術房嗎」、「邊角料充當內容物呀」、「這條看起來還是咬不爛的」、「省成本」、「以為是牛筋，原來是肥油，這個我也不行」、「老闆接下來會說『會再加強員工訓練』」、「老闆會說『新來的員工，把不要的邊角料使用，會在教育員工』」。

不過也有人替店家緩頰留言，「牛五花不就是有肥有瘦，不一定嗎？」、「你適合到高級餐廳吃，不然只會顯示你的智慧跟這裡不匹配」、「這算什麼，有瘦肉精的牛肉都吃了」。

日本 爆怨公社 脂肪 西門町 餐廳

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