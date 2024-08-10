他讚台灣咖啡廳這幕「國外根本不可能」！兩派網友掀論戰

你在咖啡廳也會用包包、筆電佔位嗎？一名網友分享，自己在咖啡廳休息時，發現一個位子只放了包包和電腦設備，無人看管超過10分鐘以上，直言「台灣真的是全世界少數有高公民素養的地方」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己在咖啡廳發現，有一桌只放了包包、筆電、平板，但卻無人看管，離開超過10分鐘以上，直言「台灣是一個全世界少數有高公民素養的地方」，都不擔心物品被偷走，若在歐美、中國等國家，大概不用3分鐘，東西就不見了。

貼文一出後，引起多數網友共鳴，紛紛表示「上次手機不小心忘在吃飯的地方，回去拿的時候老闆還用袋子裝好」、「沒離開的人好像也會自動幫忙看包包」、「我在百貨美食街看過拿一疊百元鈔佔位子的」、「台灣人不偷大的只偷小的，安全帽掛在車上沒關係，珍奶掛在車上馬上沒有」、「我曾經手機錢包放在機車前方的儲物櫃，還掛著一塊雞排，停車衝廁所回來後，錢包手機都還在，但雞排不見了」。

不過，也有網友認為這種佔位文化很沒素養，回應「我覺得這種佔位文化也是很差勁啦，真正上廁所的很少，都是放著佔位的」、「這樣佔位子稱不上好素養」、「這樣佔位不ok耶」、「佔位置本身就不是一個很有素質的行為，尤其是在圖書館佔位置」。