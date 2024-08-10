跟正妹朋友出遊 1行為讓她差點翻臉！網友直搖頭：真的不OK

沒洗澡可以先上床嗎？一名女網友分享，自己只能接受還沒洗澡前，可以坐在床上，但近期與一名正妹朋友出遊，對方沒洗澡還直接躺在床上，讓她差點和對方翻臉。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在PTT以「去旅館不洗澡躺床OK？」為題，指出自己比較愛乾淨，若還沒洗澡，只能接受坐在床上，近期和朋友一起去住雙人房，對方居然不洗澡就躺在床上，認為這樣會弄髒床，差點想和對方翻臉，好奇問大家「是直接汙染床，還是先洗澡派？」。

貼文一出後，有不少網友認同原PO觀點，紛紛表示「當然要先洗澡，這行為真的很不OK」、「絕對先洗澡，流汗混雜外面灰塵很噁」、「有流汗的話完全不行，畢竟要睡一整晚」、「完全不能接受耶，同睡一張床還是乾淨點比較妥當」、「兩張單人床就沒差，反正個睡個的，但雙人床的話我一定會先洗澡」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「我覺得還好，住外面就是難得可以這樣邋遢」、「飯店床不是自己家的床，弄髒也沒差吧」、「其實沒有很常換洗床單的話，床大部分的時間都比你本人還要髒」、「旅館清潔程度有限吧，搞不好原本就只有重鋪沒有整個換掉」、「躺在棉被上的話還好，反正不是拿來蓋的那面」、「有這種奇怪的堅持，還不如勤換床單」。