正牌「蟻」人！她姓蟻卻常被叫螞小姐 引一大票人曝更多罕見姓氏

日前一名網友在社交平台發文表示，父親是「蟻人」，因為自己姓「蟻」，但是無論是上學、去戶政事務所辦事情、經營網拍等，都會被誤以為姓「螞」，底下有網友抓著這點開玩笑說，「第一個兒子一定要姓螞，不能絕種」，讓原po回覆「敲頭！我是姓蟻！去罰站」，而原po也好奇有沒有人和自己一樣有特別的姓氏，引起一大票網友回覆，蓋起「罕見姓氏」樓。

該名網友在Threads上發文，列舉向他人解釋自己姓「蟻」卻被認為姓「螞」的情境，例如電話訂位、去戶政事務所辦事、開學點名等，而有做過網拍的她指出，有一次因姓氏特別，被去銀行匯款的客人質疑名字的真實性，原po堅持是真名，還傳身分證過去，結果客人和行員接連回應，「哇！真的有人姓螞喔」、「好特別喔，真的姓螞」，讓原po汗顏。原po也補充，除了被誤認姓螞外，也常被人誤以為取藝名，而且沒上課、上班特別容易被發現，好奇有沒有人姓氏也很特別。

一大票網友回應其他特別姓氏，「我老婆姓鮮，她說老師都特別關注」、「我先生姓『別』」、「姓闕！常被叫關小姐，電話訂位都用老公的姓，不然都會被寫成薛小姐」、「我表姐他們家是姓閻，每次看到都還是覺得有點霸氣的感覺」、「我姓農」、「我姓幸」、「我姓洗」、「我姓衣，衣服的衣，每次都會被寫依，就已經說衣服的衣了」、「我姓黨，也是從小到大講名字都會被人說好特別的姓，或是被人說我也認識某個姓黨的耶，黨XX是你親戚嗎」、「我明明姓泰，卻一直被認成姓秦，好啦乍看之下真的很像」、「我有遇過姓羊跟宰，兩個姓氏都很少見」、「我們家姓『玲』，從小到大除了兄弟姐妹親戚也沒遇過跟我們一樣的，出門訂位那些不是太重要的事，我都直接說我姓林」。

也有網友回應認識的姓「蟻」的人，詢問該名網友是否有親戚關係，「我高中數學老師也姓蟻，該不會是親戚」、「高中有位教數學老師，蟻X慧，就跟您同姓」、「我基隆高中的數學老師也姓蟻」、「我當兵時單位裡有個朋友跟妳同姓耶，我們已失去聯絡！不知是否是妳的親戚」、「我岳母也姓蟻耶！住新店」、「我的保經就姓蟻喔！好像在嘉義那邊，是妳親戚嗎」、「以前南崁有位印刷電路板廠客戶總經理姓蟻」、「我曾經在南投縣的某個露營區有接待過一位蟻先生，有問過他們從哪裡來但我忘了，只記得他人長得很高大」。